Un hombre denunció recibir amenazas de su vecino y lo molesta constantemente

Oscar Padilla, presidente del Club Estrella del Norte y vecino del barrio Santa Teresita de Sáenz Peña, denunció a su vecino de apellido L. por supuestas amenazas. El damnificado denunció que hace un tiempo tuvo un inconveniente con su vecino, quien vive al lado de su vivienda y que, tras salir de la cárcel hace unos días, volvió a intimidarlo a él y a su familia.

«Es algo crónico, que no solamente lo digo yo, sino otros vecinos. Gente que frecuenta la terminal siempre se encuentra con el mismo problema. Estamos expuestos a gente de este tipo, que tiene un problema crónico de agresividad, están expectantes de que alguno se descuide para robarle o para golpearlo, o sea, no tienen miramientos en la forma que lo hacen», se quejó Padilla. Asimismo, el vecino denunciante fue más explícito al señalar que «estas personas, si tienen que golpearte o meterte un garrotazo o un puntazo, lo hacen sin vueltas. Desde que este hombre salió de estar detenido, constantemente me insulta a mí y a mis familiares, amenazándome de muerte desde la vereda de su vivienda».

Padilla realizó la denuncia por el último ataque en la Comisaría Primera de Sáenz Peña el pasado viernes 20 de septiembre, alrededor de las 23:30. Según relató, al llegar a su casa con su hijo, luego de haber jugado al fútbol en Napenay, se encontró en la vereda con su vecino Roque, junto con un grupo de siete personas, quienes empezaron a gritarle que lo iban a matar a él y a toda su familia.

Luego de unos minutos, el hijo de Padilla salió a hacer un mandado y nuevamente el vecino le gritó insultos, diciéndole que lo iba a matar. Continuando con los detalles del altercado, el ciudadano denunciante afirmó que el supuesto agresor se acercó hasta la puerta de su vivienda y comenzó a patearla, rompiendo una de las ventanas de vidrio. Sus familiares y amigos lograron calmar al agresor para que no siguiera pateando la puerta y lo retiraron del lugar.

Cabe recordar que Padilla ya tuvo inconvenientes similares con este vecino y su familia. Tras varias denuncias, obtuvo una prohibición de acercamiento. Esto ocurrió luego de que Padilla, meses atrás, realizara varias denuncias por robos y también por amenazas.

Por último, Padilla mencionó que «el problema no lo tuvo solo con este vecino, sino también con otros integrantes de la misma familia. Me rompieron todo el frente, siempre con amenazas de muerte. Andan armados, intentan entrar a la casa con intenciones concretas de agredirme y las amenazas son de muerte».

