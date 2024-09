Dan de baja a 58 prepagas e inició el proceso para cerrar otras 56 para ”reordenar el sector”

El Gobierno de Milei avanza con el proceso de reordenamiento del sistema de salud. En las últimas horas, la Superintendencia de Servicios de Salud dio a conocer que inició el proceso de baja de 56 prepagas por no cumplir con la normavita vigente. Se trata de «empresas fantasma» que nunca presentaron información sobre su funcionamiento. La semana pasada ordenó la baja definitiva de 58 compañías.

Este lunes, el organismo comunicó a través del Boletín Oficial a un grupo de compañías de medicina prepagas que “tienen un plazo de quince días de corrido para acreditar el cumplimiento de las normativas y/o formular un descargo”. En caso de no cumplir, procederán con la baja y se cancelará su inscripción provisoria.

En los últimos meses, el organismo comenzó a exigirles a las empresas del sector de salud la documentación respaldatoria sobre su actividad, con el objetivo de ordenar el sistema. Sin embargo, apenas 10 de las 661 cumplieron con la normativa. De esta manera, detectaron que decenas figuraban inscriptas como Prepagas, pero que en la práctica no lo eran ya que jamás habían presentado ningún tipo de documentación.

“Tenemos hoy registradas seiscientos sesenta y uno empresas de medicinas privadas, de las cuales solo diez están inscritas definitivamente”, dijo Gabriel Oriolo, titular de la Superintendente de Servicios de Salud, en diálogo con Radio Mitre, a finales de agosto. Las otras 651 compañías contaban con inscripciones transitorias, y un alto porcentaje de ellas no presentó información.

El Gobierno cerró un grupo de prepagas por no cumplir con las normas regulatorias

De acuerdo a la resolución presentada este lunes en el Boletín Oficial, las compañías mencionadas no cumplieron con la normativa al no entregar los estados contables ni balances generales. Además, tampoco presentaron el padrón de usuarios, los planes de cobertura y los cuadros tarifarios.

Pese a las advertencias emitidas por la Superintendencia, la gran mayoría de las empresas no respondieron a las solicitudes de regularización. Apenas tres de las compañías clausuradas dieron respuesta a las notificaciones: dos de ellas solicitaron la baja voluntaria, ya que no estaban en actividad.

La decisión acompaña la medida tomada semanas atrás por la Superintendencia, cuando se dio de baja definitiva a 58 empresas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) ya que, al igual que a las 56 que comunicó hoy, tampoco cumplían la normativa vigente al no haber presentado padrón de usuarios, planes de cobertura, cuadros tarifarios, estados contables ni balances generales.

En el comunicado de este lunes, el organismo manifestó que “el cumplimiento de las normativas es esencial y fundamental para el Gobierno Nacional. Esto significa que las entidades que forman parte del sistema deben ser aquellas que cumplan con la ley, compitan entre sí y brinden prestaciones de calidad a sus beneficiarios”.

La medida, adujo el organismo, tiene como objetivo “que los beneficiarios accedan a un mercado más transparente, donde se garantice el acceso a prestaciones de calidad a partir de la libre competencia entre los Agentes del Seguro de Salud y la libertad de elección de los usuarios”.

La lista de las empresas en proceso de baja

MAGNA SALUD S.R.L.

OMSA PROSAL S.A.

SANATORIO SAN JERÓNIMO NORTE S.R.L.

EMERGENCIAS MEDICAS SANTA MARIA S.A.

MEDICINA ASISTENCIAL PRIVADA S.R.L.

INSTITUTO PRIVADO DE CLINICA Y CIRUGIA DE LOBOS S.A.

MEDYCIN S.R.L.

IE EMERGENCIAS CHIVILCOY SA

EMESEC EMERGENCIAS MEDICAS ESTEBAN ECHEVERRIA S.A.

COMPAÑIA GLOBAL DE SALUD S.A.

VIVIR MEDICINA PRIVADA S.A.

MEDICAL S.R.L.

SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS USHUAIA S.R.L.

SIEMPRE S.R.L.

MERLI ELVA ANA Y LANTER PATRICIO EDUARDO S.H.

ROMA SALUD S.A.

OPSAL S.A.

MASTER MED SYSTEM S.R.L.

COSEGURO TOTAL S.R.L.

CENTRO MEDICO DEL PARQUE SDH

MITRE MEDICAL NETWORK S.A

SALUD TOTAL S.A.

CONFEDERADA SALUD SRL

NOBA PAMPA SALUD SRL

QUINCE

MPN MEDICAL INTERNATIONAL S.A.

COMPAÑIA MEDITERRANEA DE SALUD S.A.

GERENCIAR SALUD SRL

MEDICIN CARE SERVICIOS MEDICOS DOMICILIARIOS S.A.

PREPAGA SRL

AIO CARE S.R.L.

MEDICINA PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A.

CENTRO SALUD S.A.

MEDICINA ARGENTINA S.A.

SID MEDICAL S.A.

ACARTI S.A.

COMI COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISION DE SERVICIOS EN EL AREA DE LA SALUD

COOPERATIVA ARGENTINA DE MEDICINA INTEGRAL-CAMI- DE TRABAJO LTDA.

COOPERATIVA DE TRABAJO DE MEDICINA ASISTENCIAL INTEGRADA DE DIAMANTE LIMITADA

MUTUAL DEL CIRCULO MEDICO DEL DEPARTAMENTO FEDERACION

MUTUAL DE ACTIVOS Y PASIVOS

ASOCIACIÓN MUTUAL CIUDADANOS BONAERENSES

ASOCIACIÓN MUTUAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE LA REPUBLICA ARGENTINA

ASOCIACIÓN MUTUAL DE ASISTENCIA A LA TERCERA EDAD

MUTUAL DOCE DE ENERO

ASOCIACIÓN MUTUAL DE OPTICA INTEGRAL

ASOCIACIÓN MUTUAL VERSAILLES

MUTUAL DE SERVICIOS MEDICOS Y TRATAMIENTO DE LA HIPOACUSIA

A.M.U.K.R.A.

A.M.U.K.R.A. ASOCIACIÓN MUTUAL LOS ANDES

AMTAPRA

ASOCIACIÓN MUTUAL ARQUITAS

ASOCIACION MUTUAL VETERANOS ARGENTINOS

MUTUAL IBATIN

CIRCULO MÉDICO DE 25 DE MAYO (SAMI 25 DE MAYO)

