En Agronea Pampa, los industriales de Chaco confirmaron que vuelven a la UIA para potenciar el sector

Aldo kastón, presidente de la Unión de Industriales de la provincia del Chaco, visitó Agronea Pampa, y habló sobre la actualidad de la institución, una pronta reunión con la UIA (Unión Industrial Argentina). Kaston, aprovechó la oportunidad, para poder dialogar con industriales del interior, y destacó las exposiciones como Agronea

“La institución está bien. Nosotros la hemos recuperado después después cinco años de abandono, pero bueno, ya es historia. Hoy la institución está funcionando al 100 por ciento, e incluso estamos ingresando, recuperando las mesas de trabajo que teníamos en la Unión Industrial Argentina, que también las habíamos perdido. Esto es una novedad, o sea, es una primicia. La semana que viene nos vamos a reunir en la UIA para comenzar a trabajar en directo como dependientes de la institución”, comentó el dirigente.

Kaston, remarcó que esta es clave para “estar contactados con toda la industria nacional. Es importante porque traemos las novedades, nos contactamos con un montón de gente y además las luchas que necesitamos dar para el sostenimiento de las industrias es fundamental desde las instituciones, por eso necesitamos una institución fuerte para poder encarar los problemas a futuro que vamos a tener, algunos que son del día y otros que se van a ir sumando seguramente”.

Las demandas de la industria chaqueña

Durante dos meses, se ha estado trabajando con los industriales de Resistencia. “No hemos comenzado a tomar en gran medida, hoy creo que va a ser el primer encuentro con industriales del interior, para lo cual felicito a Agronea porque esta es una feria increíble, yo nunca había estado en una feria de estas características y me parece maravilloso que acá en el Chaco se pueda llevar adelante este tipo de emprendimiento, la verdad lo felicito porque está muy muy buena la feria y al que no la conozca que se acerque porque se va a llevar una muy buena impresión igual que yo”, indicó

“Con los industriales de la zona de Resistencia que tienen una realidad tanto distinta a la del interior, nosotros lo que tenemos son problemas de energía y algunas otras cosas que lo estamos resolviendo con el Gobierno. Queremos tomar contacto por eso invitamos a todos los industriales de la provincia que quieran sumarse de alguna manera con nosotros para comenzar a trabajar para toda la provincia”, agregó

¿Qué pasará con las obras claves?

Uno de los grandes interrogantes en la provincia es qué pasará con las obras de infraestructura que son claves para el desarrollo industrial. En este sentido, el dirigente manifestó “es fundamental porque, digamos, sin hacer crítica a nadie, la verdad que vemos que el Gobierno Nacional no va a tomar medidas para el desarrollo energético, el desarrollo del agua, el desarrollo de la infraestructura, o sea, al paso que vamos nuestras rutas van a comenzar a estar muy deterioradas a muy corto plazo. Necesitamos que el gobierno nacional se haga cargo de las rutas nacionales y para eso tenemos que tener, instituciones fuertes, trabajar con los gobiernos provinciales, porque es fundamental de que esto se realice. Si no, vas a tener muy buena tecnología en equipamiento, en vehículos, en camiones, en máquinas de agricultura, pero no vas a tener ruta para sacar el producto del campo, y eso es triste”.

Mano de obra cualificada

Respecto a una necesidad cada vez más marcada por el avance de la tecnología y la falta de mano de obra cualificada, expresó “es cada vez peor la situación. Necesitamos asociarnos con las instituciones. De hecho, la Unión Industrial está asociada con la UTN, con la Universidad del Nordeste. Tenemos asociaciones en conjunto para poder incorporar a los jóvenes, no al mundo del trabajo, sino al conocimiento. Los traemos para que hagan cursos, que se capaciten, para que vean qué es lo que se hace en la provincia y ellos puedan desarrollar cosas para nosotros. Pero lo que tenemos en estado de gravedad son estamentos al conocimiento, supongamos, de la ingeniería industrial, sino la mano de obra directa. Ahí es donde tenemos muchos problemas, donde hay gente muy poco capacitada y, lamentablemente, es muy difícil armar un centro de capacitación para una variedad tan amplia”

