100 días sin Loan: La causa no avanza y la justicia sigue sin respuestas

El 13 de junio, Loan desapareció inexplicablemente de la casa de su abuela Catalina, donde estaba almorzando junto a su padre, tíos y algunos amigos de la familia. Sin embargo, todavía nadie sabe dónde está y la Justicia no brinda respuestas de su posible paradero.

Hoy, 21 de septiembre, mientras algunos festejan el Día del Estudiante o el inicio de la primavera, la familia del menor sigue pidiendo por su aparición y por el avance de la causa. Hoy se cumplen exactamente 100 días desde aquella jornada fatídica en donde desapareció Loan en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio.Desde ese momento, hay siete detenidos por estar bajo la sospecha de las autoridades. A su vez, en las últimas semanas se desató una segunda investigación paralela por algunas personas que habrían incurrido en el falso testimonio en la causa.

Las últimas novedades relacionadas con el caso tienen que ver con Camila Peña, hija de Laudelina y prima de Loan. Las versiones indicaban que, supuestamente, tenía una relación secreta con Carlos Pérez, uno de los imputados y principales sospechosos por la desaparición del joven. A su vez, también hablan de que tenía una relación con el comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, también detenido.

Sin embargo, fue la propia Camila quien se pronunció en Crónica TV y negó cualquier posibilidad de esto: «Estoy harta. No sé de dónde salen esas cosas. Yo a Maciel ni lo conozco. Ni piensan en las familias. Son cosas que lastiman y son mentiras porque ni siquiera me vinieron a preguntar si es verdad». Sea como sea, no hay nada que aporte información certera con respecto a la aparición del niño.

Es inminente una nueva detención en el caso Loan

A horas de encontrar una pulsera en el naranjal que podría ser de Loan, la justicia evalúa la posibilidad de detener a un nuevo integrante de su familia. Se trata de una chica llamada Gabina que es prima de María, la madre del niño, y su profesión es sargento en la comisaría de 9 de Julio.

Gabina Noguera podría quedar bajo la custodia policial debido a que se podría comprobar el falso testimonio, pese a que no trabajó en la jornada de la desaparición. Esta sería la octava detención directa, sumada a todas las demás que se realizaron por declarar falsamente.

