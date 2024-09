Empresario entrerriano ganó el Premio Joven Empresario Argentino 2024 que entrega CAME

En el marco del Día Nacional del Joven Empresario, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) entregó el premio Joven Empresario Argentino 2024 al entrerriano Emanuel Fellay por su emprendimiento Entre Nuts, que se dedica a la producción de pasta de maní. El segundo puesto lo obtuvo el santacruceño Ezequiel Ruete, que fundó Ovo Patagonia, una empresa dedicada al turismo que ofrece a sus clientes la posibilidad de hospedarse en cápsulas colgantes frente al cerro Fitz Roy. En tanto, el tercer lugar fue para Horacio Jesús Campos por el emprendimiento Roll Food, dedicado a la producción de escamas deshidratadas de frutas y verduras. El evento, que se desarrolló hoy en la sede de CAME, contó con la presencia del secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Eduardo Serenellini, y del subsecretario de Desarrollo Emprendedor de la Nación, Pablo Gutiérrez. El presidente de CAME, Alfredo González, felicitó a todos los finalistas y manifestó que “el potencial humano que se tiene en la Argentina es increíble. Los jóvenes son hoy protagonistas y es importante que desde entidades como la nuestra redoblemos nuestro apoyo, fundamentalmente en materia de capacitación”. Por su parte, Serenellini destacó de los emprendedores “la capacidad de crecer, de mirar a largo plazo, de tener mucha disciplina y de apostar por la capacitación permanente”. “Estamos en un momento bisagra de la historia”, dijo. Finalmente, el director de CAME Joven, Nicolás Alonso Barotto, expresó: “Los jóvenes nos capacitamos e innovamos constantemente y seguiremos en ese camino”. Estuvieron presentes los vicepresidentes de CAME, Fabián Castillo y Claudia Fernández; el secretario de Relaciones Internacionales, Luis Alonso; el secretario de Servicios, Dino Minozzi, y el prosecretario de Hacienda y director de Economías Regionales, Eduardo Rodríguez; y el coordinador de CAME Joven, Matías Brugnoli.