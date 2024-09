Dos menores fueron obligadas por su madre a «regalar» a su hermanita

En la noche del viernes, una mujer de 27 años se presentó en Div. Violencia Familiar y Género de Juan José Castelli diciendo que dos menores de entre 12 y 13 años habrían dejado una bebé en su domicilio. La mujer desconoce quiénes son las menores y los datos de pequeña recién nacida.

Según explicó la denunciante, la más pequeña de las niñas tenía consigo una mochila con un DNI, una mamadera y un pañal. «Me encontraba en mi domicilio cuando llegaron a mi casa dos niñas de aproximadamente 12 años o menos a quienes no conozco. Ellas aparentemente pertenecerían a etnia QOM. Les pregunté que necesitaban y una de ellas me dijo ‘acá te trajimos a tu ahijada’ y me entregaron una bebé de unos tres meses aproximadamente, junto con una mochila de color marrón con una mamadera dentro y un DNI», dijo a las autoridades.

Asimismo, resaltó que «les dije a estas nenas yo no tengo ninguna ahijada, y ellas me dijeron que no podían volver a sus casas con la criatura ya que su madre le dijo ‘andá y dejá por cualquier lado ni vuelvas con la bebé porque vas a ligar, a lo que yo le decía que no me la dejaran. Les pregunte por su madre y las nenas me dijeron la mamá la quiso vender. Ellas se fueron, entonces vine porque no conozco ni a las nenas ni a la bebé. Es todo».

Inmediatamente, se comunicó la situación a la Unidad de Protección Integral (UPI) y la fiscalía de turno, a cargo del Dr. Roggero Gerónimo, quien ordenó la búsqueda de la madre de las dos menores. La investigación sigue en curso mientras se busca a la madre de la menor para esclarecer los hechos.

