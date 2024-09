El Municipio construye un canal calzado en 51 desde la ruta 95 hasta la calle 20 del barrio Sáenz Peña

La obra es ejecutada por la Secretaría de Servicios Públicos del municipio y una vez concluída beneficiará directamente al barrio Sáenz Peña y a todos los barrios de la zona norte.

En este caso se trata de la construcción del canal de calle 51 en el barrio Sáenz Peña. En este marco, el secretario de Servicios Públicos, Pablo Álvarez explicó que hace meses se comenzó con ese canal calzado y actualmente se están completando los 500 metros lineales, desde la ruta 95 y llegar hasta la intersección del barrio Sáenz Peña, de la calle 51 entre 18 y 20 donde hay un reservorio, un pulmón en la ciudad que va a funcionar como una forma de amortiguador, para así concentrar todo lo que es en una primera instancia el agua de lluvia.

«Luego tenemos proyectado en ese sector hacer la construcción de una estación de bombeo eléctrica, por supuesto sumando una más en la ciudad de tantas ya que hemos hecho a lo largo de la gestión del intendente Bruno Cipollini; este canal va a ser de descarga del agua expulsada por esta bomba, siendo un beneficio para todo lo que es la zona norte de la ciudad, más precisamente del barrio Sáenz Peña, de toda la 51 veril norte».

Paralelamente, el Municipio también está ejecutando otras obras de desagües. En tal sentido, se construye la primera etapa del canal de calle 36 desde la 21 a la 19, realizando en ese mismo lugar lo que es la segunda etapa de la calle 36 desde la 19 a la 17, para darle también una mayor alternativa de descarga al agua de lluvia, siendo un beneficio del barrio Yapeyú y el barrio Ramseyer.

«Esto va a dar una mayor fluidez de descarga y siempre en el menor tiempo posible, a lo que antes quizás tardaba un día o dos días en descargar el agua, sobre todo lo que es las intersecciones de la calle 21 y 36, la calle 36 desde la 21 a la 25, la calle 25 desde la 36, bajando ya también a lo que es el sector del Mantovani, donde se presentaban algunas dificultades».

Además, comentó que se finalizó la primera etapa del canal del barrio Reserva Este, de la avenida 000, desde la calle 9 a la calle 5 y desde la 000 a la 0000.

«Terminado también lo que es el alcantarillado, tuvimos que tomar la decisión de romper la calzada nueva de la 0000 y calle 5, donde ya está finalizado y hoy habilitamos la circulación de esa calle. Hemos también finalizado lo que es la estación de bombeo y puesta en marcha del barrio La Salada y tenemos como proyección empezar a trabajar con la planificación y puesta en marcha de la construcción de una estación de bombeo eléctrica en lo que es el barrio 713 viviendas y sumado al trabajo que está llevando adelante la Secretaría de Obras Públicas, del canal calzado de la calle 33, ya casi llegando a la ruta 95, donde va a ser expulsada el agua por la bomba del barrio 713 vivienda y por otros puntos también de la ciudad», finalizó.

El Secretario de Servicios Públicos remarcó que si bien las obras hídricas no tienen gran impacto visual, porque van debajo de la tierra, son muy importantes para mejorar la calidad de vida de los vecinos. No obstante, recordó que si bien se están haciendo muchas obras y se está poniendo gran esfuerzo para mejorar el sistema de desagües en toda la ciudad, no se descarta que cuando se registren grandes milimetrajes en cortos periodos de tiempo no puedan surgir inconvenientes.

