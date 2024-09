Condenaron a un periodista por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil

El comunicador y periodista Emiliano Gatti, de 52 años, fue condenado a seis años de prisión por los delitos de tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil por la Justicia de Río Negro.

El conductor de TV, que condujo el noticiero de Canal 10 en esa provincia, fue condenado a seis años de prisión efectiva. Sin embargo, para no ir preso deberá presentarse diariamente en una fiscalía y en la comisaría de Bahía Blanca hasta que la sentencia quede firme.

En sus computadoras y otros dispositivos electrónicos secuestrados de su vivienda, Gatti poseía más de 50 videos con imágenes de abuso sexual infantil.

Durante el juicio, la defensa del periodista había solicitado una pena de tres (o en su defecto cuatro) años de prisión, mientras que la fiscalía había requerido ocho años y la parte querellante diez.

En ese contexto, y para asegurarse de que Gatti permanezca a disposición de la Justicia, deberá presentarse todos los días en la fiscalía de Bahía Blanca, donde se mudó al inicio de la investigación. De no presentarse, podrá ejecutarse la detención.

Los jueces declararon además como «contundente y decisiva la prueba científica y técnica» presentada en el juicio y señalaron la gravedad de los delitos acreditados, al afirmar que la simple tenencia de ese tipo de videos «favorece el crecimiento de este mercado, dado que la demanda de material incentiva la comisión de más abusos».

Los peritos determinaron que los videos fueron abiertos y visualizados en la computadora de Gatti hasta unos días antes del allanamiento. Previamente, los investigadores vigilaron la casa del periodista, constatando que fue la única persona que ingresó al lugar en esos días.

Durante una conferencia de prensa en 2022 Gatti había declarado: «No tengo nada que ver. No soy un pedófilo ni un pederasta. Estoy viviendo una pesadilla terrible, que no se la deseo a nadie. Estoy a disposición de la Justicia y confío en ella. No pertenezco a ninguna red».

