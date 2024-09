La propuesta alternativa de los intendentes de Capitanich para resolver el problema energético

En un encuentro que tuvo lugar este viernes, los jefes comunales aseguraron que no quieren poner “palos en la rueda” al gobierno. La alternativa al proyecto inicial contempla que $50.000.000.000 se destinen a financiar políticas públicas de carácter municipal. De allí, $10.000.000.000 serían asignados a los municipios como fondos coparticipables.

El Documento

Nosotros, Intendentes e Intendentas de toda la Provincia del Chaco, somos el primer reflejo de los problemas cotidianos de nuestro pueblo.

Nuestros municipios son los que claramente más sufren la falta de inversión en infraestructura social básica para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes.

Son los municipios especialmente del interior de la provincia quienes observamos el sufrimiento de nuestros vecinos cuando pierden el empleo, cuando se cierra una fábrica o cuando la producción decae socavando las oportunidades de progreso individual y social y generando aumentos inaceptables de la pobreza y la desigualdad.

Los municipios somos la resistencia tenaz al avance de los dramas sociales que destruyen la base social de nuestras comunidades cuando falta el trabajo y empieza a propagarse la desesperación y el hambre de nuestros vecinos.

En los municipios padecemos el deterioro sistemático de un país paralizado, de un país sin rumbo, de un país que privilegia a unos pocos mientras la gran mayoría del pueblo sufre.

En nuestro rol de Intendentes lideramos el sentimiento colectivo de nuestros vecinos, no pretendemos poner palos en la rueda al Gobierno de la provincia, pero con responsabilidad, y fundamentalmente defendiendo los intereses de nuestros vecinos y vecinas.

Queremos volver a poner en marcha la producción y el empleo con más trabajo y educación, con más salud y, sobre todo, con el mismo sueño de recuperar la dignidad del salario.

Por todo esto Intendentes e Intendentas queremos entregar una propuesta que prevé autorizar el endeudamiento que solicita el Gobernador y debatir el destino que se le dará a estos fondos y la instrumentación de los mismos. Entendemos que esta sería la llave para destrabar la discusión.

1. El cuerpo legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia deberá tratar un proyecto de Ley enviado por el Gobernador, donde solicita se lo habilite para realizar una toma de deuda estatal.

2. Los Intendentes representantes de los municipios aquí reunidos solicitamos al Gobernador y a los Legisladores que estos fondos aseguren el cumplimiento de los compromisos financieros, optimizando la utilización de fuentes disponibles de financiamiento, y pedimos se destine a financiar políticas públicas de carácter municipal para la totalidad de los Municipios de la Provincia, por hasta un monto de $50.000.000.000, cuyos montos máximos serán asignados y distribuidos de conformidad a una planilla que acompañe a la norma que se va sancionar, evitando de esta manera el sesgo político del reparto de las “transferencias”, de los cuales $10.000.000.000 los intendentes solicitamos que de ese préstamo sean asignados a los municipios como fondos coparticipables. El Poder Ejecutivo convertirá en aportes de carácter no reintegrables a la totalidad de las operaciones de crédito mencionadas, en la medida que los Municipios suscriban con la Provincia un acuerdo de coordinación financiera y responsabilidad fiscal entre ambos niveles de gobierno.

3. Proponemos que la deuda sea en pesos, ya que la toma de deuda en dólares puede resultar particularmente perjudicial debido a la volatilidad del tipo de cambio y la posibilidad de devaluaciones que pueden elevar significativamente el costo de la deuda. Es crucial considerar el impacto que tiene para nuestra provincia el endeudamiento en dólares. El préstamo en pesos estaría más alineado con la capacidad de pago y los ingresos locales, ya que estaría sujeto a las condiciones económicas nacionales y a la inflación interna, reduciendo el riesgo asociado a las fluctuaciones del mercado cambiario. Esta estrategia no solo protegería a la provincia de sorpresas financieras indeseadas, sino que también garantizaría que las deudas sean manejables en el contexto de nuestras finanzas locales. Por lo tanto, es fundamental priorizar la toma de deuda en pesos para proteger los recursos provinciales y asegurar una mayor estabilidad económica a largo plazo.

4. Las operaciones efectuadas podrán materializarse mediante los mecanismos o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados, que en todos los casos deberán asegurar que el producido de las mismas se afecte a la atención de los objetos determinados.

5. La ley determina para los Municipios de la Provincia, como condición para participar del régimen al que alude la misma, la adhesión a los términos de la presente ley, sin perjuicio de los demás requisitos que correspondan por la normativa que regula el crédito público en el orden municipal.

6. El Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas será la autoridad de aplicación de la Ley, en virtud de lo cual llevará adelante las acciones conducentes para la concreción de las operaciones de crédito autorizadas, todo ello de conformidad a los Artículos 81 a 97 de la Ley 1092- A y de la reglamentación que al efecto se dicte.

7. El Poder Ejecutivo determinará por vía reglamentaria los aspectos no estipulados expresamente en la ley y que fueren necesarios para la concreción de las operaciones de crédito autorizadas.

8. La norma exime de los impuestos provinciales creados o a crearse a las operaciones de crédito público autorizadas en la misma, y establece que el Poder Ejecutivo deberá presentar, en forma semestral, un informe a la Cámara de Diputados sobre las actividades llevadas adelante y el estado de situación de los fondos autorizados, el que será girado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

9. La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Poder Legislativo, actuará como comisión de seguimiento y contralor del objeto de la presente. La misma examinará trimestralmente los informes remitidos por el Poder Ejecutivo, los que serán enviados a los titulares de los distintos bloques políticos.

La propuesta que presentamos está abierta a modificaciones razonables, todas las cosas que proponemos tienen una cuota de flexibilidad, somos conscientes que estamos en un proceso de diálogo, de ida y vuelta y de ir ajustando cuál es la propuesta en base a “las posibilidades”.

Lo que pretendemos es “que quede claro” cuál será el destino de los fondos y que “esa parte que llega a los municipios” alcance a todos los municipios, sin distinción por bandera política. Solicitamos al poder ejecutivo y al poder legislativo que atiendan nuestro planteo y el mismo se sustenta en propuestas concretas.

Es necesario sentarnos y dialogar para seguir acercando posiciones. Y así de esta manera llegar a un consenso que permita aprobar una ley tan importante no sólo para el Ejecutivo provincial, sino también para todos los municipios.

Héctor Rene Pallares – Avia Terai

Guillermo Nicanor Areco – Capitán Solari

Eladio Fabián Aguirre – Charadai

Darío Ramón Aníbal Acosta – Ciervo Petiso

Sergio Pablo Phipps – Colonia Benítez

Pedro León Maidana – Colonia Elisa

Alicia Mabel Leiva – Colonias Unidas

Rafael Rubén Carrara – Corzuela

Liliana del Carmen Pascua – Enrique Urien

Franco Mario César Ciucci – General Pinedo

José Esteban Liras – General Vedia

Mauro Alejandro Leiva – San Martín

Pio Oscar Sander – Juan José Castelli

Alfredo Caballero – La Escondida

José Ramón Carbajal – La Leonesa

Alba Elsa Sánchez – La Tigra

Roberto Domínguez – Lapachito

Sergio Dolce – Las Garcitas

Judith Gómez – Los Frentones

Juan Manuel García – Machagai

Javier Martínez – Margarita Belén

Rafael Rene Frias- Miraflores

Gustavo Karasiuk – Pampa del Indio

Diego Bernachea – Presidencia de la Plaza

Isaac Velozo – Puerto Bermejo

Diego Lavia – Puerto Eva Perón

Marcelo González – Puerto Vilelas

Elba Patricia Lezcano – Samuhú

Silvio Sotelo – San Bernardo

Marcela Duarte – Tres Isletas

Germán Honcheruk – Villa Berthet

