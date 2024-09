Abogado pedirá el cese de prisión para los detenidos por el homicidio en el barrio Santa Mónica

Ya pasaron dos años desde que al menos cuatro personas asesinaron a Gustavo Rufino. Luego de haberle dado un golpe en la cabeza, lo apuñalaron y cuando ya estaba tendido en el piso sin vida, lo prendieron fuego. Por este hecho, hay cuatro personas detenidas desde hace dos años.

A las cuatro personas sospechosas de dar muerte a Rufino, entre ellos una mujer, se les imputó el delito de «homicidio doblemente calificado por alevosía y premeditado de dos o más persona todo en concurso real» y también el delito por «daños y lesiones».

Cabe recordar que el hecho ocurrió en el mes de junio de 2022 y las muertes se produjeron luego de un primer enfrentamiento entre dos personas, un hombre de 36 años, Luis Pereyra y un menor de 17. Como consecuencia de ese ataque a golpes, Pereyra falleció cuando llegó al Hospital 4 de Junio. Por este hecho, el menor identificado como A.E.R fue detenido.

Si bien la causa por la muerte de Rufino se había elevado a juicio y estaba previsto que el año pasado se realice el mismo, por Jurado Popular finalmente no se concretó.

El abogado Daniel Burlli, defensor de los cuatro detenidos, recordó que el proceso ya lleva dos años y ahora está frenado por una cuestión administrativa o de forma. «El jurado popular aun no pudo constituirse porque el mismo tiene que estar integrado por seis personas de la etnia aborigen y seis criollos, seis hombres y seis mujeres», dijo el abogado.

Hasta el momento, no se pudo constituir el jurado, por lo que fue suspendido el juicio hasta que el Poder Ejecutivo pueda conceder una convocatoria a todas las etnias aborígenes de la provincia del Chaco, para poder confeccionar los padrones que van a ser entregados al IDACH y ellos van a ser los que van a proveer al Poder Judicial para que se pueda seleccionar el jurado.

Burlli dijo que «ante este hecho y este incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, ha llevado a que se tenga que suspender esta audiencia y ya pasaron dos años y al no haber una resolución, no tener una sentencia por parte del Poder Judicial, he planteado un cese de prisión preventiva y subsidiariamente una prisión domiciliaria».

Sobre este pedido, solo se está esperando la resolución de la Cámara, señaló Burlli, quien está a la espera de esa resolución que considera será favorable. «Debe haber un cese de prisión preventiva, teniendo en cuenta que pasaron los dos años, más allá que la fiscal de Cámara solicitó una prórroga de un año, pero no encuadra dentro lo que establece el Código Proceso Penal», indicó.

La defensa de los cuatro detenidos subrayó que «el juicio este frenado por una cuestión netamente legal, de imposibilidad de cumplimiento y sujeto a que va a ser un planteamiento de nulidad y por lo tanto tampoco puede haber prorroga».

Por otro lado, Burlli dijo que el delito que se les está imputando a sus defendidos «no condice con lo que ha ocurrido realmente».

Burlli espera este «vacío legal» en la Ley de Juicios Por Jurados porque «el juicio se tiene que realizar, lo que pasa es que no hay forma de poder llevarlo adelante y esto generará un precedente y motorizar la conformación de la forma que está faltando».

EL HECHO

Las muertes se produjeron el pasado 12 de junio de 2022 en calle 33 y 22 del Barrio Santa Mónica cuando se produjo un primer enfrentamiento entre dos personas un hombre de 36 años, Luis Pereyra y un menor de 17, como consecuencia de ese ataque a golpes Pereyra falleció cuando llego al Hospital 4 de Junio. Por este hecho el menor identificado como supuesto autor es A.E.R. y quedó alojado en la Aldea Tres Horquetas.

Como represalia por la muerte de Pereyra, vecinos y familiares del occiso atacaron salvajemente a Gustavo Rufino, padre del menor que atacó a Pereyra, prendieron fuego su vivienda. Rufino recibió innumerables golpes en distintas partes del cuerpo hasta su deceso. Posteriormente lo arrastraron a la calle, lo prendieron fuego y apuñalaron. Por esta segunda muerte hay cuatro personas detenidas, las que fueron identificadas en los videos que rápidamente se viralizaron de ese hecho.

Comentarios