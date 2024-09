HUMO AMBIENTE: RECOMENDACIONES PARA PREVENIR ENFERMEDADES Y AGRAVANTES EN PERSONAS CON PATOLOGÍAS PREVIAS

La coordinadora del Programa de Prevención y Control del Tabaquismo brindó detalles sobre el impacto del humo ambiente que proviene de los incendios forestales en países limítrofes y recomendaciones para evitar daños en la salud.

La coordinadora del Programa de Prevención y Control del Tabaquismo, Dra. Alejandra Godoy hizo una serie de recomendaciones, con el fin de prevenir enfermedades respiratorias, producto del humo que proviene de los incendios forestales de países limítrofes. Para la población general se recomienda la hidratación, la buena alimentación y el descanso, además de evitar el humo en los hogares así como el tabaco y dispositivos electrónicos.

Si bien esto no afecta a toda la población hay quienes tienen mayor susceptibilidad como las personas con factores de riesgo como asma, EPOC, patologías cardíacas, embarazadas, adultos mayores y niños. “Lo primero es no abandonar su medicación de base y la consulta oportuna al médico tratante”, indicó.

En cuanto a la sintomatología hay que prestar atención a la aparición de tos, catarro, congestión nasal, congestión ocular con enrojecimiento, estornudos, ronquera, inclusive en personas con mayor susceptibilidad todavía pueden darse picazón o ronchas en la piel como consecuencia de estas alergias.

“También puede darse una exacerbación de sus cuadros respiratorios, como crisis asmáticas, las personas con patologías pueden tener como consecuencia la tos e inclusive hasta el dolor de pecho. Entonces es importante no automedicarse, siempre la consulta oportuna”, expresó Godoy.

La funcionaria aclaró que no están prohibidas en la provincia las actividades al aire libre siempre y cuando las personas con patologías previas y factores de riesgo tomen las precauciones y recomendaciones médicas. “Todo dependerá de lo que nos digan nuestros médicos tratantes, si es aconsejable o no”, detalló.

Por último instó a cuidar el ingreso de humo en los hogares, como así también recordó que resultan nocivos el humo del tabaco y de los dispositivos electrónicos para vapeo. “Esos contaminantes son tan peligrosos como el humo. Además, evitemos el uso de estufas a leña, aspiradoras que puedan levantar polvillo y hagamos la limpieza de los filtros de los aires acondicionados que pueden provocar broncoespasmo o alergias”, concluyó.

