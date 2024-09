Expulsaron por unanimidad a Germán Kiczka de la Legislatura de Misiones

La Legislatura de Misiones dictaminó por unanimidad la expulsión de Germán Kiczka durante la sesión de este jueves. El ahora ex diputado está imputado por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil y pedofilia.

El resultado fue 38 a 0, y los ojos estaban puestos en Pedro Puerta, hijo del ex gobernador y presidente provisional Ramón Puerta, quien compartía la bancada de Activar con Kiczka. Además, eran amigos de la juventud. Sin embargo, Puerta no se presentó en la cámara.

La decisión se tomó luego de escuchar un informe de la Comisión Especial de la Legislatura, que ya había firmado previamente el dictamen de expulsión del legislador. Anteriormente, el pleno le había quitado los fueros y, posteriormente, el goce de sueldo a Kiczka.

Por otro lado, Kiczka fue trasladado este jueves al Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles para declarar ante el juez Miguel Ángel Faria y aseguró que la computadora en la que hallaron material de abuso sexual infantil pertenece a su hermano Sebastián, quien está detenido por el mismo delito, mientras que negó haberse fugado.

