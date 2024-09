Con 153 votos afirmativos, diputados ratificó el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria

La sesión especial en la Cámara de Diputados en la que se trata el veto del presidente Javier Milei a la nueva fórmula jubilatoria comenzó con alta tensión por discusiones y acusaciones cruzadas

. Ante el desorden, el presidente del cuerpo, Martín Menem, llamó a un cuarto intermedio. Tras el quiebre de la Unión Cívica Radical (UCR), los dos tercios para revertir el decreto no están asegurados.



La sesión comenzó con discusiones. Al no haber habido reunión de Comisión de Labor Parlamentaria, no había una lista de oradores confeccionada, y desde la presidencia del cuerpo plantearon realizar primero la votación y luego las alocuciones de los diputados. Ante el pedido de varios bloques, se llamó a cuarto intermedio para elaborar un listado.

Así, se definió a los diputados que expusieron antes de la votación: Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista); Lourdes Arrieta (Fuerzas del Cielo – Espacio Liberal); Sergio Acevedo (Por Santa Cruz); Oscar Zago (Movimiento de Integración y Desarrollo); Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda – Unidad); Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López (Coalición Cívica); Agustín Domingo (Innovación Federal); y Alejandra Torres Juan Fernando Brügge, Nicolás Massot, y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).

Luego, fue el turno de los radicales: Gabriela Brouwer De Koning, Martín Tetaz, Francisco Monti, Fabio Quetglas, Manuel Aguirre, Roxana Reyes, Pablo Juliano, Danya Tavela , Mariela Coletta, Ana Carla Carrizo, Natalia Sarapura y Rodrigo De Loredo; luego, Cristian Ritondo, del PRO; seguido por Germán Martínez, Itaí Hagman, Ricardo Herrera, Juan Marino, Gisela Marziotta, Diego Giuliano, Leandro Santoro, Emiliano Estrada, Tomás Ledesma, Sergio Palazzo, Eduardo Toniolli, Silvana Ginocchio, Martín Soria, Aldo Leiva, Guillermo Snopek y Carlos Cisneros (Unión por la Patria).

Por último, hablaron los diputados de La Libertad Avanza: José Luis Espert, Juliana Santillán y Gabriel Bornoroni.

Unión por la Patria advirtió que «son opositores en sus provincias y amiguitos de Milei acá»

El jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, apuntó hacia legisladores que respaldan el veto de Milei a la nueva fórmula jubilatoria: «El Gobierno está colgado del travesaño y colgado del travesaño se lleva inclusive a diputados que en este recinto votaron a favor de los jubilados y hoy le hacen el aguante a Milei en contra de los intereses de sus provincias. Son opositores en sus provincias y amiguitos de Milei acá».

«Lo que me sorprende es que haya otros diputados que habían votado a favor de los jubilados que son de esas mismas provincias y que terminan votando hoy igual que los que quieren cagar a las provincias argentinas. Estas son las cosas que no se entiende. Estamos hartos de la hipocresía», aseveró en esta línea.

Por su parte, Leandro Santoro aclaró sobre la situación de los jubilados. «Acá hay un error conceptual. Las jubilaciones no son planes sociales y los jubilados no son planeros. Son acreedores del Estado que les descontaron parte de su salario para aportar a una caja de jubilaciones. ¿Cómo puede ser que no le quieran pagar la deuda a los jubilados y sin embargo para pagarle al FMI sí hay dinero?», preguntó.

En esta línea, manifestó que «están utilizando a los jubilados como variable de ajuste para el equilibrio fiscal porque plantearon un falso dilema. Ustedes buscan un equilibrio fiscal solamente con el ajuste del gasto público cuando lo que se podría hacer es combatir la evasión y el contrabando».

La UCR marcó que insistirá «con este proyecto que trabajó con paciencia y responsabilidad»

En tanto, el jefe del bloque de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, expuso la postura de su espacio con respecto a la iniciativa: «El bloque del radicalismo va a insistir con este proyecto que trabajó con paciencia, responsabilidad. Tiene derecho a vetar el presidente de la Nación, tenemos derecho a insistir y en este particular caso una obligación constitucional de darle a la movilidad jubilatoria una fórmula dispuesta por ley».

También, señaló el ajuste a los jubilados. «Cuando se nos señalaba que no se habían indicado los fondos de donde uno pretendía esta recuperación en parte de un feroz ajuste que recibieron los jubilados después de una devaluación del más de 120% aplicada en diciembre por el Gobierno», expresó.

Encuentro Federal afirmó que «el gasto fiscal no llega al 0,4%»

El jefe del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, manifestó: «Podemos decir que pueden vencer, pero seguramente no van a convencer. En política y en la vida se puede hacer cualquier cosa, lo que no se puede es evitar los efectos y las consecuencias. Hay un problema en el Gobierno: algunos no saben de historia».

En esta línea, cargó contra el veto total de Milei. «El Presidente podría haber hecho un veto parcial, que habría sido razonable. El gasto fiscal no llega al 0,4%. Los números que se vertieron son exorbitantes y no condicen con la verdad, pero estamos viviendo un tiempo donde la verdad no importa: lo que importa es el relato y qué se construye con eso», marcó.

Por su parte, Nicolás Massot, señaló: «Considero que lo que se pone de manifiesto en esta discusión son dos atributos inherentes a este Congreso, que no tendrían por qué ser contradictorios, como se está planteando ahora. Es el equilibrio fiscal y la política económica, el continente y el contenido. El equilibrio fiscal es un objetivo al cual se puede llegar de múltiples maneras».

«El equilibrio no es superávit, sino que en aún en aquellos momentos donde un déficit esté justificado como por ejemplo en todos los países del mundo en la pandemia, exista un financiamiento sustentable para eso. La sociedad acompañó una determinación que faltaba en la política argentina, una determinación por ordenar fiscalmente la economía», expresó.

El PRO afirmó que «una de las bases del cambio en la Argentina es la responsabilidad fiscal»

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, expuso la postura del espacio amarillo: «Propusimos una ley que sí tenía un impacto fiscal, aproximadamente un 0,43. Creemos que una de las bases del cambio en la Argentina es la responsabilidad fiscal y ese cambio con responsabilidad fiscal significa que cada ley que tratemos en este Congreso digamos de dónde vamos a sacar los fondos.

«La Argentina agotó un sistema donde regalamos lo que no tenemos y hay alguien que lo paga, en general los argentinos, con inflación y pobreza. Tenemos que tener sensatez a la hora de legislar. El déficit que producía esta ley para este año son u$s6.000 millones y para el año que viene de u$s15.000 millones. El ajuste lo pagan todos los argentinos. Más emisión es más inflación y más inflación es más pobreza», añadió.