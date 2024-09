Bolivia le pidió a Salta que deje de cobrar la atención médica a sus ciudadanos, pero la provincia lo rechazó

Autoridades del consulado se lo plantearon a un funcionario salteño, argumentando que reciben quejas de sus compatriotas por los nuevos aranceles

Antes de la sanción de la ley por parte de los legisladores salteños, tanto Salta como la provincia de Jujuy, habían firmado convenios de reciprocidad con el gobierno boliviano a fin de sostener la gratuidad de atención en los hospitales argentinos sin distinción de nacionalidad a cambio de que los argentinos reciban el mismo trato en el país vecino.

Sin embargo, la repetición de casos en los que ciudadanos argentinos perdían la vida en Bolivia al ser rechazados por los hospitales de ese país ante situaciones de urgencia, hizo que los gobiernos locales revisaran su posición. Ese fue el argumento principal esgrimido por Sáenz al momento de impulsar la decisión.

“Acá en Salta y en la Argentina tenemos muy buena salud pública. Por eso, no me gusta cuando se habla de reciprocidad con el vecino país, porque ningún salteño o argentino va a Bolivia a hacerse atender. Allá te cobran absolutamente todo, de hecho han fallecido pacientes en la puerta del hospital porque no han querido atenderlos”, dijo el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione.

