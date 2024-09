El director del Hospital 4 de Junio, aclaró sobre la situación del Centro Dermatológico

El director del Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, Jaime Etchelouz, aclaró sobre una versión que surgió en la opinión pública sobre el cierre del Centro Dermatológico de Sáenz Peña que funciona en calle 29 entre 26 y 28.

«No se cierra ningún centro», dijo el director del nosocomio, y debido a los reiterados robos y a la fácil accesibilidad de malvivientes que se adueñaban de las cosas de allí, es que se decidió darle protección al personal trasladándolo al hospital central.

Etchelouz aclaró que se estuvo hablando con los profesionales que brindan servicio en ese lugar y se llegó a una conclusión para trasladarlo debido justamente a los robos que se producen casi a diario.

El director del Hospital 4 de Junio sostuvo que «la Municipalidad siempre les ha ayudado para evitar los robos con la colocación de alarmas vecinales, hay seguridad en la zona, el alumbrado y demás, pero siguen buscando la forma de eludir esos controles los malvivientes y siguen ingresando y haciendo daño a dicho centro».

Etchelouz insistió que dicho centro no se cerrará, «si tenemos que dar una respuesta contundente, la respuesta es no, no se cierra el centro, pero si será trasladado ya que el nuevo hospital está preparado para que el Dermatológico, oftalmológico y lo que es toda la atención del paciente diabético se atienda en el nosocomio central«.

También mencionó que «no va a ser una decisión de un día para el otro y su traslado va a tener una consecuencia y es que la gente va a tener que adaptarse a la nueva atención, pero será un sistema mucho más factible de atención, medicamentos y demás».

Al hacer referencia al Centro Dermatológico, el profesional expresó que «es un lugar muy útil, la funcionalidad que tiene es buena, tiene un flujo de paciente alto, así que de ninguna manera se nos pasa por la cabeza cerrar algo tan efectivo y tan productivo para nuestra ciudad», volvió a aclarar el director.

