Vio que maltrataban a un perrito y lo adoptó: «Hoy Toby es mi hijo»

Después de varios años de recorrer América del Sur en moto, Gabriel Dotto y su perrito Toby, llegaron a Resistencia para pasar unos días con amigos y familiares. En un alto de sus días «sin rutina» el joven oriundo de Tierra del Fuego y con 30 años de residencia en la capital salteña conmovió a propios y extraños al contar a NORTE la historia sobre cómo conoció a su compañero de aventuras.

Hace unos tres años mientras viajaba por rutas de Colombia en busca de Punta Gallina, el punto más extremo al oeste de Sudamérica, en un tramo equivoca la dirección y en lugar de retornar hasta el desvío original, elige continuar por donde iba. Es en ese camino fue donde vio que dos personas que iban en una moto de unos 110 cc iban arrastrando un bulto atado por algo que parecía un alambre.

Como el sol le daba de frente no veía bien y creyó que se les había caído un bolso, pero al acercarse se horrorizó al ver que era un perro amarrado del cuello con una cadena. «Les pedí que paren y al principio me miraban con expresión de no entender, hasta que les crucé la moto y frenaron. Me dijeron que no se habían dado cuenta, que «el marica venía caminando»», repite con indignación. Enojado les reprochó que cómo va a caminar un perro si ellos van a 60 kilómetros por hora, que él solo los pasó porque aceleró a 80 km/h.

Por el arrastre, el animal estaba visiblemente lastimado, especialmente en las patas traseras que estaban ensangrentadas y Gabriel se ocupó de registrar en fotos y videos. Ante la insistencia del argentino de 33 años las personas buscaron poner fin a la discusión guardándolo en una bolsa, para llevarlo con las demás cosas.

«Les dije no, lo saco y le quito la cadena; yo estaba ciego», por la situación admite, y dirigiéndose al hombre adulto y a una joven se ofrece a trasladar el perro hasta su casa. Ellos acceden y al subirlo a la moto Gabriel se lo lleva. «Me lo robé», dice de un rescate ante una situación de extrema crueldad. En ese momento y ahora se convence de que si hubiera dejado ir, a Toby lo iban a matar.

La experiencia lo unió a ese animalito al punto de adaptar un compartimiento en la moto solo para que vaya cómodo, libre y seguro. Adonde van Toby es recibido como parte de su familia: «Es que él es mi hijo», dice Gabriel.

