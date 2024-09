La perrita que sigue esperando a su dueño que fue arrollado por un tren

La circunstancia se modificó el martes al mediodía, cuando apareció por la feria de ropa que se encuentra emplazada en la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Roque Sáenz Peña. «Está en celo y es muy cariñosa. Me dicen que es del abuelo que fue atropellado en la estación. ¿Alguien de buen corazón que quiera adoptarla? La estamos reteniendo hasta las 7 PM que cierra la feria», expresó una mujer. Allí, recibió algo de alimento y agua. Más tarde, una vecina identificada como Cynthia la definió como «un amor» y «súper buena», y avisó que «apareció en Zoonosis«.

«Cuando llegué a la puerta, me saltó buscando caricias.. Salí a llevarle alimento balanceado y se fue para la estación. Después no la vi más», comentó la mujer en cuestión, que publicó un breve video mostrando a la perrita sentada en las escalinatas del edificio. Vale aclarar que el Centro de Zoonosis de José C. Paz se encuentra a tan solo 400 metros del lugar del accidente.