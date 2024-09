Este fin de semana, Sáenz Peña será sede de jornadas sobre discapacidad

El Municipio local comenzó en 2020 con un censo de personas con discapacidad. Cuatro años después se consolida como un polo de capacitación, deportes y avance en sus derechos. Este fin de semana, la ciudad será sede de las Jornadas de discapacidad con disertantes de Tucumán y Buenos Aires.

En su charla TedX que recorrió el mundo, la psicopedagoga Constanza Orbais cuenta parte de su recorrido educativo: «Algunos docentes preferían que esté al final del aula, porque no sabían qué hacer conmigo, no estaban preparados. Nadie está preparado. La discapacidad no te manda un Whatsapp y te dice preparate, llego en cinco. La mejor forma de estar preparado es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano».



Este fin de semana, la joven formará parte de un panel que reflexionará y dará pautas sobre temáticas necesarias de abordar: la sexualidad, la independencia y las relaciones familiares de las personas con discapacidad.

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes, Germán Rearte relató que desde 2020 vienen trabajando en el censo, y luego en la conformación de una mesa con instituciones y familias, «y en todas las capacitaciones, charlas, debates, incluso en el trato constante con las escuelas de educación especial, nunca se habló de sexualidad en discapacidad. También habrá módulos de vida independiente y de entorno familiar».

PALABRAS AUTORIZADAS

Para abordar los temarios propuestos, el Municipio conformó un panel de especialistas de primer nivel:

– Constanza Orbaiz es licenciada en Psicopedagogía, conferencista, tiene una parálisis cerebral de nacimiento, trabaja en un colegio y en su consultorio particular. Ha dado charlas y conferencias con gran reconocimiento internacional.

– Vanina Rosales es orientadora en sexualidad y diversidad funcional, diplomada en la temática, asistente de personas, coordinadora de centros educativos y terapéuticos y cofundadora de Sex Diversas y Funcionales.

– María Jimena Cavarra es licenciada en Psicología, docente, máster en integración de discapacidad, integrante del área de capacitación de la Dirección de atención primaria y salud comunitaria del Ministerio de Salud.

–Elizabeth Aimar es profesora adjunta de Derechos Humanos de la UBA, Abogada, presidenta de la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), autora del libro «Los incómodos. Derechos y realidades de las personas con discapacidad en la Argentina».

– Fernanda Fortini, es licenciada en Psicología, docente de la carrera de psicología y de la tecnicatura en acompañamiento terapéutico, fundadora de Enlazadas y cofundadoras de Sexualidades diversas y funcionales, conferencista.

La jornada se desarrollará el próximo sábado 7 de septiembre desde las 8 de la mañana y hasta las 17 en el Centro Cívico «Ex Ferichaco», destinada a personas con discapacidad, familias, docentes y público en general.

