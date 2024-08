CHACO JUEGA: ESTE SÁBADO Y DOMINGO SE DISPUTARÁ EL ZONAL EN SÁENZ PEÑA

La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña será sede este sábado 31 y domingo 1° de septiembre, de la instancia zonal del programa Chaco Juega, evento deportivo provincial que impulsa el gobierno del Chaco desde el Instituto del Deporte Chaqueño.

Más de 700 niños y jóvenes de las localidades de Sáenz Peña, Napenay, Avia Terai, La Tigra, La Clotilde, Taco Pozo, Presidencia de La Plaza, Machagai, Quitilipi, Colonia Aborigen, Concepción del Bermejo, Los Frentones, Río Muerto y Pampa del Infierno, tomarán parte del mismo que tendrá como escenarios el CEF N° 2 ubicado en avenida 28 y calle 43 del barrio Puerta del Sol de la ciudad termal.

Los ganadores de cada disciplina y categoría habrán adquirido el derecho a disputar la gran final provincial que se realizará en el mes de octubre en Resistencia.

Cronograma de actividades

Sábado 31:

Categorías sub 14 y sub 15:

Fútbol, vóley, handball, hockey, vóley de playa, ajedrez, pádel, básquet 3×3, handball de playa, todas las disciplinas serán para ambas ramas, masculino y femenino.

Domingo 1°:

Categorías sub 16 y sub 17:

Fútbol, vóley, handball, hockey, vóley de playa, ajedrez, futsal y básquet 3×3, todas en masculino y femenino.

