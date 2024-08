Una nena de dos años falleció tras ser ultrajada sexualmente: detuvieron a su mamá, su papá y su abuela

El sábado pasado el cuerpo de una nena de dos años y cuatro meses fue llevado por tres familiares al Hospital Distrital de Coronel Bogado de Paraguay. Las tres personas coincidieron en explicar que la menor se había descompensado luego del almuerzo.

Los médicos comprobaron que ellos mentían: la niña llevaba más de cinco horas muerta y presentaba signos de haber sido abusada sexualmente.



El hecho ocurrió en el departamento paraguayo de Itapúa. Tanto el papá, como la mamá y la abuela materna de la menor quedaron detenidos.

“Puede ser que no sea hija de ellos y hayan quedado en cuidado, famoso por acá (Itapúa) se le deja a los amigos para ir a trabajar a la Argentina”, expresó el fiscal Rodolfo Colmán, a cargo de la investigación.

La autopsia realizada en Asunción reveló la agresión, y a las detenciones de sus padres (Gilberto -21-, Elena -24- y su abuela Jorgelina) se sumaron las de Ángela García (65), dueña de un prostíbulo, y su empleado, Rolando Antonio Flores Arrúa (38).

Según el relato de los vecinos, ambos sabían que la bebé ya estaba muerta y que fue García quien pagó el taxi en el que los familiares de la víctima se trasladaron hasta el hospital de Bogado.

Las versiones cruzadas del padre y la madre de la nena

En su declaración, el padre expresó: “Mi hija estaba ya débil cuando yo llegué del trabajo el sábado al mediodía, y la mamá me comenta que comía poco, ella solo quería recostarse y no sentarse”.

“Luego la mamá me dice que le revisó el pañal y que tenía algo de pus y sangre, y que se esforzó para hacer sus necesidades. Cuando me comentó eso, yo me asusté y le dije vamos a llevarla al hospital, y ella me dice ‘no sé qué voy a hacer’. A mí me preocupó mucho porque era algo muy grave y ahí la abuela dice que si la llevábamos al hospital era para matarla”, agregó.

La autopsia precisó que la bebé presentaba lesiones en el cuello y los genitales. Fue allí cuando el fiscal constató que había sido abusada y ordenó las detenciones. La presunta mamá de la víctima contradijo las declaraciones de su pareja y sostuvo: “Me sorprende mucho lo que pasó, no esperaba yo estas cosas, que su propio papá le hiciera eso a ella, demasiado fuerte es lo que pasó. Mi mamá me dijo vamos a llevarla al Hospital de Coronel Bogado”. El reporte del diario Extra reveló la frase que le habría dicho la menor a su mamá, según el testimonio de la mujer: “Ella se desmayó el sábado en horas de la tarde y después volvió a abrir los ojos y me dijo ‘mamita, me duele’. Ahí decidimos llevarla, pero jamás imaginé que se iba a ir de nosotros por el camino (sic). Fue su papá quien abusó de mi hija”.

