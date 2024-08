Crimen de la maestra en Córdoba: condenaron a perpetua al principal acusado

La Justicia condenó a perpetua al acusado por el femicidio de Anahí Bulnes, la docente de 36 años que desapareció en diciembre de 2022. Aunque su cuerpo nunca fue encontrado, este miércoles Santiago Campos Matos fue considerado culpable.

Por unanimidad, la Cámara Sexta del Crimen y el jurado popular resolvieron esta tarde que el cocinero de 37 años reciba la pena máxima por el delito de “homicidio calificado por mediar violencia de género”.

La última jornada del juicio comenzó pasadas las 9 de la mañana, con los alegatos por parte de la fiscalía y la querella, que habían solicitado la prisión perpetua para el imputado. En tanto, la defensa había pedido la absolución de su cliente.

Luego fue el turno de la última palabra de Campos Matos antes de escuchar el veredicto, que no pidió disculpas a la familia ni se refirió a la víctima, sino que decidió ratificar su versión de los hechos e intentó defenderse. Sin embargo, recibió una advertencia por parte del tribunal: “Esta no es la oportunidad para dar una versión exculpatoria”. Finalmente, tras varias horas de deliberación, se dio a conocer la sentencia.

Cómo se desarrolló el juicio por el femicidio de Anahí Bulnes

El proceso judicial transcurrió a lo largo de siete audiencias en las que se analizaron gran cantidad de material fílmico, además de contar con las pericias realizadas durante la instrucción y testimonios clave, como el de Natalia Rodríguez -la expareja de Campos Matos-, que complicó al acusado.

Cuando le tocó declarar, el imputado se exculpó del crimen y dijo que conoció a Anahí en la avenida Olmos, mientras ella ofrecía servicios sexuales y él se dirigía a comprar drogas. Relató que caminaron juntos por la zona hasta que la invitó a subir a su domicilio. En ese sentido, aseguró que ambos consumieron sustancias esa noche y que ella, después de ir al baño, se fue por las escaleras para irse a otro departamento del mismo edificio. A partir de ese momento -siempre según su declaración- no la vio más.

Sin embargo, la expareja del hombre dio detalles que llamaron la atención: “Días después de que desapareció la chica, él tenía una lesión en la mano. Fue a mi casa para arreglar con quién iban a pasar Navidad las nenas (sus hijas), porque yo a veces hago guardias, y me dijo que le viera la mano”, contó Rodríguez, que es médica.

En ese contexto, recordó: “Parecía una lesión punzante. Me había preguntado si estaba infectada o no y le pregunté qué le había pasado. Me dijo que lo habían intentado asaltar y se defendió”.

Esta versión no coincidía con la que le dijo a otro testigo, Tomás, con quien el acusado compartía tareas en una panadería y lo buscaba todas las mañanas por el departamento: “A la noche me dijo que me esperaba ese lunes (5 de diciembre) a las 6 de la mañana, y a las horas me mandó una foto con puntazos en la mano, se le veían los nudillos, y tenía golpes en la entrepierna”.

“Con todas las pruebas que se han podido ver y escuchar en las audiencias, se logró acreditar esa certeza sobre la participación y responsabilidad de Campos Matos en el femicidio de Anahí”, remarcó Daniela Morales Leanza, la abogada de la familia Bulnes, en diálogo con TN.

Las cámaras de seguridad jugaron un rol fundamental: no solo situaron a la maestra en el edificio, sino que también mostraron a Campos Matos salir 11 veces entre el 5 y 6 de diciembre de 2022 cargando bolsas de residuos pesadas.

También fue importante la pericia informática a su celular y computadora, que reflejó que el imputado realizó varias búsquedas en el navegador durante esa madrugada. Entre las cosas que aparecieron, había sitios de necrofilia y material sobre desmembramientos.

Cómo fue el femicidio de Anahí Bulnes

En la madrugada del 5 de diciembre de 2022, una de las hijas de Anahí Bulnes se despertó cerca de las 2, notó que su mamá no estaba, pensó que había ido al baño y volvió a dormirse. A la mañana siguiente, la situación era otra: no solo la mujer no aparecía, sino que nadie sabía nada de ella. Desde ese momento, se lanzó una intensa búsqueda que permitió empezar a armar el rompecabezas de lo que sucedió aquella noche, aunque nunca se logró hallar el cuerpo.

Durante la investigación se barajaron varias hipótesis, pero la más fuerte indica que fue asesinada esa misma madrugada.

En un principio se pensó que la expareja de Anahí pudo haber estado involucrada en el hecho, ya que la mujer había sufrido varios episodios de violencia, pero eso fue desestimado cuando las autoridades comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona.

En ese sentido, los registros fílmicos del barrio fueron clave para determinar que la mujer había salido de la casa por su cuenta y se reconstruyó el recorrido que hizo desde que se fue hasta que llegó a un edificio ubicado en Emilio Olmos y Boulevard Guzmán.

Allí vivía Santiago Campos Matos, un chef que no había estado en el radar como sospechoso hasta la aparición de un video. Las imágenes muestran a la maestra al entrar al eficio donde vivía el acusado, pero en ningún momento se la ve salir.

La Justicia ordenó una serie de allanamientos en la casa del sospechoso. Si bien no hallaron sus restos ahí, encontraron ropa de mujer y observaron manchas de sangre compatibles con el ADN de Anahí. En ese momento, toda esperanza de encontrarla con vida quedó trunca.

Comentarios