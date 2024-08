Raúl Fernandez asumió como juez en la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Sáenz Peña

En un acto realizado en el salón auditorio del Superior Tribunal de Justicia, juró para el cargo de juez de Cámara de la Sala Primera en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Sáenz Peña, Raúl Armando Fernández. En la jornada del lunes tomó posesión de su cargo, y este martes ya inició su tarea.

«Tengo muchos más años en el ejercicio libre de la abogacía, con 29 años de profesión, y en ese lapso, durante 2017 y 2018, me tocó hacer una suplencia. Tuve a cargo el Civil y Comercial N°2 de primera instancia, así que cuando los motivos por los cuales asumí esas suplencias terminaron, volví a la profesión», comenzó explicando el ahora Juez de Cámara, Raúl Fernández.

Recordó que cuando se dio la oportunidad, la posibilidad de ingresar al Poder Judicial se presentó al concurso de antecedentes y oposiciones, y luego quedó a consideración de los integrantes del Consejo de la Magistratura para la designación.

Fernández participó entre 12 postulantes, de los cuales 5 aprobaron el examen, y a partir de allí, el Consejo de la Magistratura tenía que elegir entre esos 5 postulantes, recayendo en él la designación para el cargo.

Al ser consultado sobre el motivo de su presentación para el cargo, Raúl Fernández dijo que «al haber tenido experiencia en un cargo similar, fue una experiencia enriquecedora y me marcó a fuego cuando ejercí en la primera instancia. Ahora se dio esta posibilidad y, bueno, hice un esfuerzo muy grande porque para aquel abogado que está en el ejercicio de la profesión es muy difícil por los tiempos, por lo que implica. Es una actividad totalmente distinta la que desarrolla un abogado de la calle al que ejerce una magistratura».

Recordó que en la Cámara de Apelaciones a su cargo se reciben todos aquellos casos que tienen recursos contra la sentencia de primera instancia. La competencia es muy amplia porque reciben en grado de apelación las sentencias de los dos Juzgados Civiles, de los Juzgados Laborales, del Juzgado Monitorio y del Juzgado de Familia. Señaló además que la Cámara está compuesta por tres salas con dos jueces cada una: Sala 1, a la cual pertenece junto con la Dra. Nilfa Pizarrello; la Sala N°2, que es netamente Civil y Comercial, a cargo del Dr. Alberto Verbeck y el Dr. Héctor Seguí; y la Sala N°3, que es Laboral, a cargo de la Dra. María Gisela Valverde y la Dra. Nuria Susana Guillén, que se van integrando.

El trabajo de esa Cámara abarca toda la Segunda Circunscripción, que arranca desde el límite de Plaza y Machagai, Quitilipi, Campo Largo, después Bermejo, Pampa del Infierno, hasta Taco Pozo, una jurisdicción muy amplia.

Respecto a su nuevo lugar de trabajo, dijo que «es un lugar donde hay mucha actividad, tal vez no tanta como en las primeras instancias, pero se terminan complementando por el hecho de que son tres juzgados civiles, el de monitorio, dos laborales y dos juzgados de familia. Es mucho el trabajo, pero me consta que mis pares están al día con las sentencias porque hay un plazo que respetar a los fines del dictamen. Así que vine a este lugar y me encontré con que no existe ningún atraso, o sea que empiezo precisamente con la integración a partir del día de la fecha desde cero», concluyó.

