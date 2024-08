Fuerte acusación contra Marley: fue denunciado por corrupción de menores

“Esta persona era 10 años mayor que yo y me mandaba correos acosándome diariamente”, señaló Molina en su presentación Judicial.

El denunciante, que hoy en día vive en Miami, relató cómo fue su primer encuentro con la figura televisiva luego de sus intercambios a distancia. «Me citó en una esquina de Palermo, donde nos conocimos personalmente. Para ese entonces él ya se había transformado en alguien de confianza, en la única persona que sabía todo de mi vida. En esa ocasión me subí a su automóvil en el área Libertador e inmediatamente me llevó por la autopista Panamericana a su casa de la zona norte«.

«Yo era un adolescente muy tímido, introvertido, que tenía solo una amiga a quien le conté estas confidencias. Esa manipulación y mi inmadurez me llevaron a tener relaciones con él. Me buscaba en una esquina acordada previamente y me llevaba a su casa, donde comíamos y teníamos relaciones sexuales. Esto se inició cuando yo tenía 17 años y duró por más de tres años«, aseguró la víctima.

A su vez, Molina señaló que mantenían una relación secreta. «Tiempo después tomé conciencia que la relación fue netamente sexual, limitada a las cuatro paredes de su casa, excepto por un par de viajes fuera de Buenos Aires. Incluso, cuando estábamos en su casa me obligaba a que no me acerque a la cocina en planta baja porque nos podía ver una vecina, y si salíamos a la piscina en el jardín, siempre teníamos que estar alejados para evitar que puedan«, precisó.

«Él me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo y que no le debía contar nada a nadie. Yo era un adolescente muy introvertido, tímido, que tenía solo una amiga a quien conté estas confidencias«.

FUENTE:infobae