Un sujeto intentó extrangular a su pareja porque no pagó internet y quería ver fútbol

Riquelme informó que, desde hace aproximadamente cuatro años, vive con Velasco, quien ha demostrado un comportamiento agresivo y destructivo, especialmente cuando se molesta. En la madrugada de este sábado, tras una discusión sobre la falta de conexión a internet, Velasco se tornó violento. Según el relato de la víctima, Velasco la atacó físicamente, rompiendo su celular, y la estranguló repetidamente antes de empujarla fuera del dormitorio hacia la cocina.

El servicio estaba interrumpido desde el viernes, y el sujeto acusó a la pareja de no abonar, por lo que al no tener wifi no iba a poder ver los partidos de fútbol.

La mujer logró escapar y se dirigió a la comisaría, donde solicitó la prohibición de acercamiento para Velasco y asistencia para ella y su familia. La denuncia fue rápidamente tramitada, y se dispuso la intervención del médico policial y el refugio «Madres de Sol», para la protección y asistencia de la víctima.

La Fiscal Especial de Género N° 11, MaríaNoel Benítez, ordenó la inmediata aprehensión de Velasco, quien fue localizado y detenido alrededor de las 11. Velasco fue trasladado a Sanidad para los procedimientos legales correspondientes. Además, se le proporcionará a Riquelme un botón antipánico a través del Departamento de Violencia de Género Policial y se realizará un acta de constatación de los daños al teléfono de la víctima.

La investigación continúa mientras las autoridades trabajan para garantizar la seguridad de Riquelme y su familia, y para llevar a Velasco ante la justicia.