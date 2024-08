Capitanich presentó su nuevo libro: «Esto se resuelve de abajo hacia arriba»

El exgobernador del Chaco, Jorge Capitanich, presentó este viernes por la noche un nuevo libro sobre peronismo y llamó a dar discusiones de fondo para reinterpretar las demandas del pueblo, en un marco de una creciente e imprevisible crisis social.

Desde el Club América colmado y en el marco de la Feria del Libro de General San Martín, «Coqui» planteó una serie de desafíos partidarios a corto y mediano plazo y destacó que todos y cada uno de los peronistas tienen importancia en lo que se viene.

El ex mandatario provincial dijo que el libro que presentó este viene, denominado «El peronismo y sus circunstancias», tiene como objetivo hacer una contribución al debate del espacio justicialista y busca «desmitificar todo lo que se dice de nosotros».

«Tenemos que tener claro que esto se resuelve de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo; y pretender que esto se arregla con una elección interna es un grave error», enfatizó.

«También tenemos que interpretar que estamos en un proceso de transición política que requiere, precisamente, de una construcción de abajo hacia arriba, múltiple, colectiva y asamblearia de base popular», remarcó.

En ese aspecto, señaló como clave poder redefinir el concepto de Unidad Básica porque el territorio se ha ampliado y ahora no es solamente el físico geográfico sino también el de las redes sociales.

«Hay que dar la discusión de una organización partidaria que sea capaz de vertebrar capacidad de alianza política de carácter social con base heterogénea que combine acción táctica con estrategia», dijo.

Capitanich hizo foco en los desafíos partidarios tanto a nivel provincial como nacional y alertó por la crisis social que se está gestando por causa de las políticas económicas de exclusión del gobierno de Javier Milei.

En un pormenorizado análisis de la realidad geopolítica y del camino de destrucción de la diplomacia regional que adoptó el libertario, «Coqui» advirtió por el crecimiento inédito de la pobreza y la indigencia en la Argentina.

«El peronismo que viene tiene que reinterpretar las demandas genuinas de nuestro pueblo; tenemos que recrearnos para hacer del partido un partido que defienda los intereses estratégicos y soberanos de nuestra patria», sostuvo.

El ex gobernador pidió tener en claro que el actual es un escenario que es necesario «entenderlo a la perfección, porque existe un creciente riesgo social que incuba una crisis política sin precedentes de la mano de las políticas liberales de Milei».

Y agregó que el incremento de la pobreza hasta el 55% y de la indigencia en un nivel cercano al 19% es un problema presente pero que lo es aún peor para el futuro inmediato.



RECONSTRUCCIÓN PARTIDARIA

En otro tramo de su exposición, Capitanich llamó a sentar las bases para una reconstrucción partidaria del peronismo «de arriba hacia abajo» y teniendo en cuenta a todos.

«Acá todos somos importantes porque como decía el Martín Fierro «hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo»», subrayó.

Sin embargo, también pidió poner el foco en que «está claro que se puede convivir con traidores, pero si los traidores son tantos, éstos terminan matando al cuerpo».

En cuanto al trabajo que hay por delante señaló que no se puede hacer sin cuadros políticos y resaltó que «esto es táctica y estrategia, predicadores y realizadores, trabajo militante más trabajo intelectual y manual, esto es calle más oficina».

«Compañeros, pensemos: ¿cuántas veces quisieron extinguirnos de la faz de la tierra? Lo hicieron persiguiéndonos, con muertes, desaparecidos, con represión y fusilamientos a lo largo de la historia, pero no pudieron y no van a poder porque tenemos una identidad que no va a cambiar nunca porque es parte de la identidad de nuestro pueblo argentino», finalizó.

LA AGENDA DE COQUI

Tras la presentación del libro en General San Martín y su charla magistral, este sábado 24, Coqui se reunirá con intendentes justicialistas y aliados de al menos 35 comunas de todas las latitudes del Chaco.

Ese mismo día también recibirá a empresarios, referentes y representantes de distintos sectores sociales y de la economía real, de la producción y la industria, que manifestaron al ex mandatario su fuerte preocupación por la recesión, los tarifazos y la falta de norte político institucional.

Finalmente, Capitanich estará al frente de una reunión del Consejo Provincial del PJ a mesa abierta con la militancia partidaria.

