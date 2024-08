Medalla de oro mundial para una marca de alfajores villangelense

«Estamos muy felices, charlamos mucho y me contó la historia de cómo llegó a Buenos Aires a competir a nivel internacional con 180 competidores. La verdad que es muy difícil lo que logró ella y evidentemente la repostería de Villa Ángela queda en el peldaño más alto a nivel nacional», expresó el Intendente Papp, destacando el logro de Veronelli y el orgullo que siente la ciudad por este reconocimiento.

El jefe comunal hizo hincapié en la calidad del producto ganador: «El alfajor se llama Benicio, lo probamos acá, es muy rico y vamos a seguir apoyando todos los emprendimientos, porque realmente esto lo hace gente con muchas ganas, mucho compromiso, con mucha dedicación y estudio, porque entrar en estos mercados es muy difícil, pero lo probamos al alfajor es triple y realmente es muy rico y sabroso y por eso ganó la medalla de Oro. Así que por eso la felicito a Carolina Veronelli».

Por su parte, Carolina Veronelli, visiblemente emocionada, compartió su experiencia: «Tengo un emprendimiento que se llama Amapola y luego surgió una segunda marca: Aljafores Benicio que es el nombre de mi hijo, amante de los alfajores y por eso empecé a investigar el mundo de los alfajores y obviamente que me llevó mucho trabajo y estudio hasta que llegué al producto que consideré que podría ser el ideal. Hace un año vengo siguiendo esta página del Mundial de Alfajores, con una esperanza de poder llegar. Me llevó un año estar ahí y casi no lo logré, porque la parte logística es muy difícil, pero insistimos y llegamos. Mande 4 muestras de las cuales una quedó seleccionada que fue al Alfajor Triple y el que recibió la medalla de oro».

Veronelli expresó su orgullo por representar a Villa Ángela en este evento internacional: «Estoy muy feliz de poner a Villa Ángela en este lugar. La gente necesita saber que más allá de que estemos lejos de todo, somos muchos los que trabajamos para mejorar y podemos llegar muy alto y muy lejos. Nosotros apostamos a los productos chaqueños y vamos a estar siempre para adelante trabajando duro».

Con este reconocimiento, Villa Ángela se posiciona como una ciudad que fomenta el emprendedurismo y la calidad de sus productos, demostrando que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar grandes logros a nivel internacional.