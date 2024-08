La mamá de Cecilia Strzyzowski aclaró que seguirá como querellante de la causa

En las últimas horas, la mamá de Cecilia Strzyzowski, se mostró quebrada en sus redes debido al siniestro vial que protagonizó la camioneta de Gendarmería Nacional en Chubut cuando trasladaba a Ángela, la hermana de la joven asesinada por el clan Sena.

El accidente fue dramático ya que la camioneta volcó y quedó tumbada sobre la ruta. En su interior, iba la hermana de Cecilia y su custodia, que salvaron su vida de milagro.

Tras el hecho, Gloria Romero, sumergida en una crisis nerviosa, publicó un video en el que anunciaba retirarse como querellante de la causa. Sin embargo, en las últimas horas, aclaró que seguirá como querellante a pedido de Ángela. «Estaba mal por lo que pasó con Ángela, tenía terror, a veces siento que las casualidades me superan, puede ser que era todo casualidad, que el terror está solo en mi cabeza», explicó.

«A pedido de Ángela voy a seguir con la causa, con la querella, mi hija no quiere que me retire, ella quiere seguir, prefiere arriesgarse por su hermana», aclaró. Y añadió: «Ángela es mi única hija, es todo para mí, si le pasara algo no que se me pasaría.

APELACIÓN

Luego de que quedara firme la imputación contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña como partícipes necesarios, Gloria Romero anticipó que apelarán este último fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Resistencia.

«Vamos a apelar. Espero que esto cambie. Entiendan una cosa: partícipe necesario no se va a poder probar porque ellos salían todo el tiempo de su casa», planteó Romero. Y se preguntó: ¿Como podés probar que ellos salieron de su casa para dejarle la casa a Cesar? Pueden decir que salieron a trabajar, a un asado, que salieron a hacer política, es imposible probarlo». Y sostuvo: «Pero sí se puede probar la premeditación, la planificación de ese viaje porque hay un montón de testigos. Sí se puede probar la manipulación, las llamadas de Cesar después del viernes, están las llamadas telefónicas, los testigos. Espero que los nuevos jueces que tengan que intervenir en la apelación se den cuenta de que esto se está dilatando demasiado».