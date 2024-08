Caso Romina Karban: habló la familia de la joven y apuntó a la pareja

Romina Karban fue hallada sin vida y con cinco disparos en un campo propiedad de su familia. El hecho ocurrió en el mes de mayo y ahora, a varios meses de investigación, aún son muchos los interrogantes que necesitan respuesta.

En este marco, y en exclusiva para Diario Chaco, la hermana y la madre de la joven fallecida, Ivana Karban e Isabel Morales, rompieron el silencio para defender la inocencia del otro hermano de la víctima, llamado Renzo, quien fue detenido en los últimos días de mayo. Además, ambas apuntaron contra la pareja de Romina, Ariel Ojeda, a quien aseguran que «nunca investigaron».

En primer lugar, Ivana Karban se refirió al caso de su hermana y las sospechas que desde un primer momento tuvieron como familia. Como primer punto, mencionó que desde el inicio de la investigación con la fiscal Liliana Lupi tuvieron un «mal acercamiento». «Violaron el derecho de nuestra familia porque ni siquiera pudimos reconocer a mi hermana, recién la pudimos ver cuando la entregaron en el cementerio. Desde ahí yo creo que ya empieza todo mal», dijo la joven.

Además, se quejaron del accionar de la policía y de la búsqueda que estos realizaron: «No nos ayudaron a buscar, cuando nosotros toda la noche y toda la mañana estuvimos con la colonia, vecinos, amigos y conocidos nuestros tratando de buscarla a mi hermana».

Asimismo, siguió Ivana: «En ese momento no encontrás respuestas a todas las preguntas que surgen, sobre todo porque ella era una persona increíble, ella estaba con todos nosotros, estábamos en la familia. Todos los días nos mensajeábamos, todos los días estábamos hablando, y encontrarla como se la encontró, que no tuvieron la valentía para mirarla a los ojos y decirle por qué le hacían eso, es muy doloroso».

Sobre la detención de Renzo, su hermano, dijo Ivana Karban que «por más que la fiscal diga lo que diga y lo culpe a él, yo puedo decir que soy la hermana mayor y que prácticamente los crié a mis hermanos, yo los conozco, yo sé lo que son».

Lamentó que se haya inventado varias historias en torno a la desaparición de su hermana: «Nos habían dicho que se había ido con alguien, ensuciaron la memoria de mi hermana».

LAS PRUEBAS EN CONTRA DE RENZO

Respecto a las pruebas que existen en el expediente que incriminan a su hermano como el supuesto autor del hecho, dijo Ivana que muchas cosas no le cierran. «El lugar donde se la encontró, para mí la dejaron ahí, porque no me van a decir que estuvo un día y algo; a mí eso no me cierra, porque ella jamás iba a ese lugar. Nosotros nunca fuimos, nunca habituábamos a ir a ese lugar, nunca, porque queda a casi 4 kilómetros de la casa», aseguró la hermana mayor de la víctima.

Por otro lado, aclaró que el lugar donde se la encontró no era en el campo donde estaba la casa, era en otro campo; además, fue en el campo de un vecino. La moto sí estaba en el campo de papá y a ella se la encontró del otro lado del alambrado, en el campo de un vecino», dijo Ivana.

FUE OTRA PERSONA LA QUE MATÓ A ROMINA

En relación con la muerte de su hermana, dijo Ivana que otra persona la mató, «una persona cercana a ella que conocía todo, todos sus movimientos».

Por otro lado, dijo que en el marco de esta investigación les llamó la atención que la pareja de Romina no haya sido investigada. «Eso es lo que a uno le hace más ruido, y yo creo que a la gente, a la sociedad, al pueblo del Chaco le hace más ruido porque en todos los casos vos ves que rápidamente la pareja es lo menos demorado, y lo que hizo Ariel Ojeda fue lavarse las manos, porque él hizo uso de su conocimiento como abogado para apuntar contra Renzo», sostuvo la hermana de la víctima y agregó que «la única persona que dice que sale mi hermana de Sáenz Peña es Ariel Ojeda. Ella vivía con él, no con nosotros. A nosotros nos pusieron patas para arriba a toda la familia, a mi hijo, porque a mi hijo también le quisieron insinuar cosas», aseguró.

En cuanto a la relación de la pareja de Romina con la familia, dijo que en los 5 años que estuvieron de pareja «el señor Ojeda nunca fue a comer un asado con mi papá, ni con nosotros. Yo vivo en Tres Isletas; jamás fue a visitarme».

«Nuestra hipótesis apunta a su pareja», fue contundente Ivana al ser consultada sobre las sospechas que tenía, y lo mismo dijo su madre.

Madre y hermana de la víctima aseguran que «hay indicios de otras cosas que ellos habrán visto en los teléfonos y que se están haciendo los distraídos porque en los teléfonos había más, había cosas que ellos no toman en cuenta», aseguraron las mujeres.

Al ser consultada sobre esos indicios, dijo que «hubo violencia psicológica, porque el último año él la cerró en su vínculo, en su círculo; ya no la dejaba ni siquiera ir a vernos a nosotros. Las visitas mermaron mucho y él la acaparó más», aseguró.

LA CUESTIÓN ECONÓMICA

Al ser consultada sobre el móvil económico del crimen, por la sucesión tras la muerte del padre dijo que «esa es la hipótesis de la fiscal, pero te aclaró en relación en eso, nosotros nunca tuvimos ningún problema, siempre tratamos de solucionar todos los problemas que se nos iban presentando de los temas de la sucesión, los problemas cotidianos del campo, pero nunca, nunca nos peleamos, nunca, al contrario, siempre estábamos juntos, siempre compartíamos mensajes». Incluso recordó que el domingo antes de la desaparición de Romina estuvieron todos juntos almorzando.

Explicó que el abogado de la sucesión era Ariel Ojeda y en relación a ese tema aclaro que el en algunos medios dijo que estaba haciendo la sucesión como «un acto humanitario con nosotros y no es así, se lo voy a desmentir porque él, cuando se inicia la sucesión se le entrega una X suma de dinero en el Juzgado, después mi hermana le entrega dólares a él. Luego para retirar el poder de la sucesión, le entregamos una fuerte suma de dinero, o sea, acá que no se estaba haciendo ninguna obra caritativa, ni humanitaria», subrayó Ivana Karban.y agregó «el señor Ariel Ojeda nos cobró como cualquier abogado».

Por otro lado dijo la hermana de la víctima que el abogado, novio de su hermana estaba interesado en uno de los campos, «él en la primera entrevista que tuvimos, cuando estábamos buscando abogado para la sucesión, él en la primera entrevista nos dijo que sí, que no le importaba, que el con un campo se arreglaba, y en nuestra familia los campos son importantes porque son campos que tienen 100 años».

VISITA AL DETENIDO

Renzo Karban continúa detenido y con prisión preventiva, y todas las semanas su hermana, madre y cuñado lo visitan. «Nosotros lo estamos apoyando porque en estos momentos es muy difícil. Nosotros no somos gente de conflicto, gente que anduvimos entrando y saliendo de la comisaría, ni mi hermano, ni mi hermana, ni yo, ni mi familia; así que es doloroso ver que la Justicia, una fiscal, se incline para un lado por una cadena de favores», apuntó.

Sobre toda la situación que como familia están atravesando y más allá del dolor por perder a un ser querido y tener a otro encerrado siendo inocente, «uno, cuando te pasan todas estas cosas, ya no tenés miedo. Si me matan, que por lo menos quede sentado de dónde viene», alertó Ivana Karban, para que «no digan que me mató mi mamá, mi esposo, mi hijo; ya sabemos de dónde viene, ya sabemos el interés que tiene este señor», sostuvo.

«CUESTE LO QUE CUESTE, VAMOS A BUSCAR LA VERDAD»

A la espera del juicio, Ivana Karban e Isabel Morales piden al juez que tenga el caso en el juicio que se analicen todas las pruebas: «Acá desde el principio se tuvo que haber investigado a todos y no solo a la familia».

«Es una situación dolorosa para nosotros, pero queremos saber quién hizo esto. Queremos que Renzo salga libre, porque él no se merece eso. Nosotros no vamos a parar hasta saber la verdad; voy a pelear para que mi hermano salga libre y voy a pedir justicia por mi hermana», dijo Ivana.

