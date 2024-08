La amenaza que realizó un sujeto antes de asesinar a su madre y el crimen que «dejó pendiente»

El único detenido por el crimen de Rita Mabel Zequeira, había amenazado a su ex novia y a su madre antes de matarla. Se trata de Iván Emanuel González, de 28 años, quien se encuentra bajo prisión preventiva firme luego de cometer el matricidio el pasado 7 de julio en la localidad de Machagai. Horas antes del asesinato, había dicho a su ex pareja: «escuchaste a mi madre, me está rompiendo las bolas, la voy a matar a ella y luego te voy a matar a vos».

El matricidio en Machagai fue un hecho que conmovió a la provincia del Chaco, ya que el joven mató a su propia madre. Según pudo saber Diario Chaco, el chico de 28 años, único imputado por el hecho, habría amenazado a su pareja antes de matar a la víctima en su propia casa. La Fiscal, Liliana Lupi, a cargo de la investigación dictó la prisión preventiva del mismo, la cual se encuentra firme.

En cuanto al avance de la investigación dijo el fiscal, el relato clave es el de la ex novia del imputado, quien reveló que la noche anterior al hecho, González la llevo al domicilio de su madre, oportunidad en que escuchó una discusión entre ambos, donde también la habría amenazado de muerte. Luego de eso, la acompañó a su casa.

Al regresar a la vivienda en la que compartía junto a la víctima, la agredió físicamente con múltiples heridas de arma blanca, un total de once apuñaladas en el tórax, lo que provocó un taponamiento cardiaco grave, causándole la muerte en su propio hogar. Esto lo determinó el informe premilitar de autopsia y acta de constatación en el lugar del hecho.

La víctima fue encontrada por su otro hijo de 21 años.

Otro de los testigos claves en el caso, fue su hermanastro, quién reveló que el asesino «siempre fue problemático y antes se encontraba viviendo con su padre en la ciudad de Plaza, pero semanas antes del hecho volvió a la ciudad de Machagai a vivir con su madre».

Tras cometer el hecho, el detenido se dio a la fuga, otro testigo había señalado que lo vio con las manos ensangrentadas pidiendo «agua a cambio de dinero», al cabo de unas horas fue detenido luego de una exhaustiva búsqueda por parte de la policía.

