EL GOBERNADOR ZDERO ANUNCIÓ UN 15,56 POR CIENTO DE AUMENTO SALARIAL PARA ACTIVOS Y PASIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Lo dijo en el marco de una conferencia de prensa para brindar detalles del estado financiero de la provincia y el pago de deudas millonarias heredadas de gestiones anteriores. Anunció además el cronograma de pago a estatales para el 29 y 30 de agosto. “Estamos haciendo una administración ordenada, bajo dos premisas: no gastar más de lo que ingresa y honrar los compromisos”, apuntó.

El gobernador Leandro Zdero anunció este martes un aumento salarial del 15,56 por ciento en dos etapas para trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública Provincial, además del cronograma de pago que se realizará el jueves 29 de agosto para pasivos y viernes 30 para activos. Junto a la vicegobernadora Silvana Schneider y funcionarios del Gabinete provincial, el mandatario realizó un balance de las cuentas provinciales y del pago de deudas heredadas de la gestión anterior bajo la premisa de “una provincia ordenada que honra sus compromisos”.

El aumento salarial se implementará en un 7,5 por ciento en septiembre y el 7,5 restante en octubre. “En lo que va del año aumentamos los sueldos un 170 por ciento; un 50 por ciento por encima de la inflación proyectada que es del 120 por ciento”, informó el mandatario. “Estamos haciendo una administración ordenada, honesta y transparente que nos permite hacer estos anuncios, bajo dos premisas: no gastar más de lo que ingresa y honrar los compromisos para ser una provincia seria”, agregó.

En cuanto a la situación financiera de la provincia, Zdero señaló que en lo que va del año se afrontó el pago de 80 millones de dólares de una deuda asumida en 2016 por el entonces gobernador Domingo Peppo. “En los años siguientes tendremos que seguir pagando los vencimientos de esta deuda millonaria en dólares que fue asumida irresponsablemente en su momento y que ha comprometido el futuro de todos los chaqueños sin que las gestiones anteriores hayan pagado un solo peso”, dijo.

El gobernador recordó así que al iniciar su gestión se encontró con una gran deuda social, desorden administrativo y deudas millonarias. “En ese contexto teníamos que pagar aguinaldo, sueldos y el vencimiento en febrero de esa deuda de 2016; pero con transparencia y eficiencia supimos afrontar esa situación y hacer frente a todos los compromisos”, enfatizó. Y añadió que en paralelo se logró también reactivar la obra pública en hospitales, escuelas y caminos para dinamizar la actividad económica y generar empleo en todo el territorio provincial.

Por último, recalcó que aún en tiempos difíciles como los que atraviesa el país, la Provincia tiene muy buenas perspectivas. “En estos primeros 10 meses de gestión evidenciamos que somos capaces de afrontar deudas millonarias que heredamos y de generar la confianza necesaria para transitar un camino de prosperidad en el Chaco”, concluyó.

De la conferencia participaron la secretaria General de la Gobernación Carolina Meiriño; el secretario coordinador de Gabinete Livio Gutiérrez; el ministro de Hacienda y Finanzas Alejandro Abraam; los subsecretarios de Coordinación del Gabinete Económico Guillermo Agüero y de Hacienda Sebastián Carlos Villalonga; y los diputados Francisco Romero e Iván Gyoker.

Las deudas heredadas y el proceso para poner en orden las finanzas públicas

El ministro de Hacienda y Finanzas recordó que al inicio de la gestión la caja provincial contaba con 1.340 millones de pesos y que el día antes de finalizar el mandato anterior se hicieron pagos por 10.500 millones de pesos. “Se hicieron pagos que no eran esenciales para la provincia, no eran pagos destinados al sistema de salud, no eran pagos destinados a la cantidad de obras que se habían comenzado al sistema de seguridad, al sistema de educación”, indicó.

Además, aclaró que, a pesar de dejar de percibir fondos nacionales destinados al transporte público y al fondo de incentivo docente, se instrumentaron los mecanismos para cubrir esas necesidades y hoy se subsidia el 50% del transporte, se paga el boleto estudiantil, a docentes en corta, mediana y larga distancia”, destacó.

En esa línea el subsecretario Agüero explicó que para comprender la situación financiera es necesario remontarse al 2016, cuando mediante la emisión de un título público en el mercado internacional, el gobierno de Peppo tomó una deuda de 250 millones de dólares.

“Se trata de un accionar totalmente irresponsable porque se tomó deuda en dólares con bonistas internacionales para pagar una deuda en pesos generada en sentencias judiciales que bien podría haber sido cancelada mediante plan de pago en acuerdo con acreedores como requiere la praxis en materia de finanzas”, detalló.

Asimismo, graficó que con ese dinero se podrían haber construido 50 hospitales y 80 escuelas. “Sin embargo, fue destinado a abonar gastos de funcionamiento que fueron generados en la irresponsabilidad de gastar más de lo que se tiene”, remarcó.

Señaló además que esa deuda no la pagaron ni el gobernador Peppo ni su sucesor Capitanich, y que en 2020 y 2021 el gobierno de Capitanich hizo una reestructuración de esa deuda, dilatando el pago y llevando el primer vencimiento a febrero de 2024. “Fue un regalito para la nueva gestión y una bomba para la provincia”, acotó.

Ante la falta de fondos para afrontar dicho pago a dos meses de haber iniciado la gestión, el gobernador Zdero encaró una serie de gestiones ante Nación y se logró un anticipo de coparticipación para hacer frente al primer vencimiento y evitar el default. “En agosto pagamos otro vencimiento de casi 40 millones también, y fue posible gracias a una asistencia financiera del Banco Nación que nos otorgó a 36 meses con 12 de gracia, para de nuevo no caer en default”, siguió.

Otra de las deudas heredadas, es la del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que ronda en torno a los 90 mil millones de pesos. “Estamos trabajando para renegociar esa deuda que posiblemente consista en un mecanismo de compensación de deudas y aplicar una parte de la asistencia del Banco Nación para cancelar parcialmente”, mencionó al respecto.

