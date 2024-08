Un feroz incendio consumió el hogar y el taller de un hombre de 64 años

Un incendio se desató en la madrugada de este viernes, las llamas avanzaron a gran velocidad y consumió por completo la vivienda ubicada por La Rioja y Andreani. Por razones que aún se intentan establecer, el fuego arrasó con todo a su paso y la víctima se quedó sin sus pertenencias, herramientas de trabajo y sus mascotas desaparecieron. Conmovido por la situación, el hombre de 64 años, contó a un medio provincial sobre su perdida.

El foco ígneo inició cerca de las 4 de la madrugada mientras Mujica, el hombre de 64 años, dormía. Aún no sabe qué fue lo que desató el incendio, pero las llamas avanzaron de manera instantánea tanto así que no le dio tiempo a apagarlo.

En comunicación con los colegas, Mujica, contó: «Me queme el brazo cuando intentaba tirar un poco el agua, pero avanzaba tan rápido el fuego que no me dio tiempo de nada. Lo que veo es la tragedia, se me fundió todo para trabajar, yo no le pedía nada a nadie».



En el mismo terreno donde ocurrió el incendio, funcionaba una gomería y una carpintería, por lo que el hombre perdió sus herramientas de trabajo. El hombre residía solo, ya que hace 4 años que falleció su mamá, pero siempre recibe las visitas de su hijo y otros familiares.

«No tengo cama, colchón, todo se me quemó. No pagaba seguro porque no me alcanza, el único ingreso era el taller de carpintería. Me quede sin mis materiales, sin nada. Lo que más me duele es mis herramientas, porque es todo mi trabajo de entre 40 y 50 años», lamentó la víctima.

Las llamas arrasaron con todo el lugar, hasta el carrito que utilizaba para trasportar los muebles que producía desapareció.

El hombre tenía tres perros, dos de ellos, desaparecieron luego del incendio y espera su regreso. «No sé dónde están mis perros, si me las robaron o que pasó», comentó con desconcierto.

Uno de los vecinos comentó a Diario Chaco : «Yo siempre que venía acá lo primero que te recibían eran los perros, es muy triste esto que pasó».

El damnificado estaba pasando por una difícil situación económica, hace 4 meses que no compraba gas debido a los altos costos por lo que había comenzado a utilizar un horno a leña en su patio. Cada día iba a buscar comida de los supermercados o locales gastronómicos para poder alimentarse.

Las causas por las que se activó el fuego aún son inciertas. «Solo Dios sabe cómo sucedió, tenía llaves térmicas y todo, cualquier chispazo saltaba la térmica pero no sé», explicó. Además, sospecha que pudo ser intencional debido a que querían apropiarse de su terreno.

Las personas que quieran colaborar pueden dirigirse a la intersección entre La Rioja y Andreani, para ayudar con colchón, muebles o electrodomésticos en desuso y en buen estado.

