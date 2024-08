Impactante denuncia sobre una red de trata de personas contra importantes empresarios del país

Durante la jornada «Trata Infantil: ¿Qué hay detrás de la desaparición de niños?», celebrada el 5 de agosto en el Senado, se produjo una denuncia impactó a todos los presentes. Roberto Mazzoni, un asistente del evento, tomó la palabra para exponer una serie de acusaciones que comprometen a empresarios y reconocidos directivos.

Mazzoni, quien se identificó como víctima de una red de trata, desveló detalles sobre la operación de una presunta red de trata infantil que él asegura es la más extensa en el país. En su intervención, mencionó a figuras como Alejandro Roemmers, reconocido empresario y dueño del laboratorio Roemmers, y Matías Barreiro, dirigente del Club River Plate y propietario del Sanatorio Colegiales.

El denunciante no solo acusó a estos hombres, sino que también criticó al juez Ariel Lijo por presuntamente haber «cajoneado» la causa, y a Paola Cohen, secretaria del juzgado, por supuestamente haberle revelado que Roemmers había presentado un DNI falso en el proceso judicial.

Mazzoni expresó su frustración por la falta de avances en el caso, citando el poder y la influencia de los acusados como un impedimento significativo para que se haga justicia.

«Después de un infierno que viví, he tomado la decisión de denunciar, con lo que eso me costó emocionalmente, con lo que cuesta tomar esa decisión, a lo que para mí es la red de trata más grande de la República Argentina. Los imputados son Alejandro Roemmers, dueño del laboratorio Roemmers; el señor Matías Barreiro, directivo del club River Plate y dueño del Sanatorio Colegiales; y luego hay un montón de gente más que está demostrado cómo captan, qué preferencias tienen, cómo pagan comisiones para las presentaciones para menores de edad y otras para mayores de edad», comenzó en su intervención Mazzoni.

Agregó que «después de dos años y pico, me encuentro con que el doctor Lijo, hasta ahora en Comodoro Py, solo me humilló, me trató mal y me hizo pasar los peores momentos del mismo infierno que yo venía a denunciar. Hasta el día de hoy no llamaron a ninguno de los testigos; les hemos tomado declaraciones nosotros y tengo apoyos de las ONG. El fiscal no solo no hizo nada, sino que hasta han tomado comparecencias con DNI falsos al imputado Alejandro Roemmers en ventanilla de Comodoro Py».

«La vengo pasando mal. Gracias a Dios estoy reconocido como víctima en el expediente. Hace dos años y algo que el expediente no avanza», concluyó.

