EL GOBERNADOR ENTREGÓ 448 ARMAS REGLAMENTARIAS NUEVAS A LA POLICÍA DEL CHACO

Antes, se entregaba siempre a los recién egresados armas usadas del personal retirado. Desde ahora, se proveerán siempre armas nuevas a todos los oficiales y agentes que egresen de la Escuela de Policía. Se trata de una partida de 448 armas nuevas para agentes recién egresados.

El gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Seguridad Hugo Matkovich y al jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero, entregó este mediodía una nueva partida de 448 armas reglamentarias para agentes y oficiales de policía recién egresados. “Estamos equipando a nuestros nuevos policías en el marco de un compromiso que hicimos con los chaqueños de apostar a la seguridad, garantizando recursos humanos y equipamiento adecuado”, subrayó el primer mandatario provincial.

Desde el Departamento de Logística – División Arsenales, Zdero entregó las pistolas calibre 9 mm de doble acción, de última generación. “Frente a una situación catastrófica de deuda en la que nos dejaron la provincia, estamos haciendo una administración responsable y transparente para financiar acciones de este tipo con el objeto de garantizar la paz social y la seguridad de todos los chaqueños”, apuntó.

La adquisición de armas se enmarca en un programa integral que prevé también la compra de 600 chalecos antibalas, 10 camionetas que serán asignadas a El Impenetrable y más de 20 vehículos recientemente adjudicados, entre otros elementos. En paralelo, avanza la gestión del crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el Programa de Seguridad Ciudadana que prevé la compra de equipamiento y obras de refacción en comisarías y dependencias del Servicio Penitenciario.

“En Chaco no se hacían compras para la Policía desde hace muchísimo tiempo; en cambio nosotros queremos poner en valor la noble tarea del policía de cuidar a los chaqueños”, remarcó el gobernador. Valoró así el trabajo de la cúpula policial y del Ministerio de Seguridad que se refleja en los múltiples operativos en terreno para combatir todo tipo de delitos, incluyendo el narcotráfico y el crimen organizado.

Armas Taser y otras adquisiciones

En otro orden de cosas, Zdero se refirió a la reciente aprobación en la Legislatura del uso de las armas Taser y adelantó que se procederá a su adquisición. “Estamos de acuerdo con esto ya que es importante para la tarea de prevención, tal como ocurre en otros lugares del mundo y del país”, dijo.

El ministro Matkovich explicó que se trata de dispositivos electrónicos no letales y añadió que en paralelo se trabaja también en la adquisición de pistolas y escopetas de última generación que se utilizan en las principales policías del mundo. Los agentes son capacitados previamente para el uso de estas armas. “Son avances de la tecnología al servicio de la seguridad que estamos incorporando, antes egresaban policías que no llegaban a efectuar ni tres tiros; eso es una vergüenza pero ahora se terminó y los agentes están debidamente capacitados”, acotó.

El jefe de Policía Fernando Romero destacó también la aprobación del uso de las taser que ubica al Chaco como la primera provincia en hacerlo, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Es una herramienta más de trabajo para la policía; nos viene muy bien toda arma disuasiva no letal que tengamos a disposición”, sostuvo.

Por otro lado, destacó la presente entrega de armas y dijo que se trata de un hecho histórico, ya que por una cuestión presupuestaria la Policía entregaba siempre a los recién egresados armas usadas del personal retirado. “Desde ahora se proveerán siempre armas nuevas a todos los oficiales y agentes que egresen de nuestra escuela”, informó. Recordó así que previo a esta entrega, se proveyó de uniformes a los egresados y comentó que el paso siguiente consiste en la asignación de destinos.

