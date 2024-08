Alarmante aumento de femicidios en Chaco: en lo que va del 2024 ya suman 12 las muertes de mujeres

La violencia de género continúa siendo una alarmante realidad en el Chaco.En lo que va del 2024 suman 12 los femicidios, un número que refleja la cruda situación que enfrentan las mujeres en la región. En este informe propio de DataChaco, los detalles de cada uno de los casos y las voces de referentes en la materia.

Jennifer Obregón, Mirta Irazábal, Graciela Alarcón, Ruth Cevilán, Herminda Irigoyen, Romina Pacheco, Érica Torres, Johana González, María Inés Fernández, Romina Karbán, Rita Zerqueira y Carla Zabala perdieron la vida desde enero hasta la fecha, asesinadas por sus parejas, ex parejas, padres, hermanos, hijos, conocidos e inclusive desconocidos.

Se trata de distintos casos, muchos de ellos con investigaciones activas en la Justicia, que posicionan a la provincia muy arriba en el ránking de distritos con mayor cantidad de femicidios.

«Lamentablemente hoy no podemos decir que haya una contención desde el Estado para las mujeres que sufren violencia de género. Hoy existe en la provincia la secretaría de la mujer. Pueden existir secretarías y ministerios pero necesitamos que esos lugares funcionen con un presupuesto asignado. No sirve de nada tener la chapa si no tiene presupuesto asignado que brinde asistencia a las mujeres que pasan situaciones de violencia», advirtió Natalia Romero, referente de la organización Mumala.

En ese contexto, Romero señaló la necesidad de «políticas de Estado que garanticen la seguridad de la mujer en todo sentido, no solamente física, sino también económica», al tiempo que explicó las dificultades que atraviesan muchas mujeres en situación de violencia que no pueden separarse de sus agresores debido a la dependencia económica.

«Necesitamos acompañamiento, refugios, poder garantizar la seguridad, necesitamos que el sistema del botón de pánico funcione. Muchas veces no se llega a tiempo y por eso es importante tener políticas para la prevención», remarcó Romero, que también valoró el trabajo mediante el sistema Alerta Mujer, mediante el cual el pasado lunes un agresor fue detenido y según indicaron desde la Policía del Chaco, se logró «prevenir un femicidio».

En números

Según el último registro nacional de femicidios publicado por la organización Mumala del observatorio «Mujeres, disidencias, derechos»al 30 de julio de este año, la provincia del Chaco ocupaba el tercer lugar en el ránking nacional con 9 femicidios en ese momento ; solo superada por Santa Fe, con 15 y por la provincia de Buenos Aires, que lidera el ránking, con 45.

Las cifras coinciden con el último informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, publicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación dado a conocer el pasado 31 de mayo. Chaco ocupó el tercer puesto en el ránking en 2023 con 13 femicidios junto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucumán, superadas por Córdoba con 18 y la provincia de Buenos Aires, con 95.

Sin embargo, otros datos oficiales posicionan a la provincia en el segundo lugar en el ránking nacional , considerando mediciones que se hacen de junio a junio. «Se van a tener las cifras a nivel nacional a partir del año que viene. Este año, contabilizando los [femicidios] del año pasado estuvimos segundos. La aspiración máxima que tenemos como gobierno es bajar esas cifras tan dolorosas», señaló Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad de la provincia.

En ese marco, Valenzuela indicó que «las víctimas que necesitan alojamiento de cualquier lugar de la provincia lo tienen asegurado».

Los agresores

En cuanto al vínculo entre víctima y victimario, el informe de Mumala reveló que el 52% de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas; el 19% por familiares (directos e indirectos) de la víctima. El 10% por sicarios y bandas narco mafiosas; el 10 % por otros hombres conocidos por la víctima (vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc); el 6% fue cometido por hombres desconocidos por la víctima y el 3% sin datos.

El recuento de casos

El recuento de casos constituye un tema de debate que divide las aguas entre organizaciones y entes oficiales. Para Mumala, los casos ascienden a 11, ya que consideran únicamente a las causas caratuladas como femicidios por la Justicia. Mientras que para el gobierno provincial los casos confirmados son menos: ocho en total.

Mumala no considera en su lista el crimen de Romina Karban, ocurrido en mayo pasado y por el que quedó detenido su hermano Renzo, imputado por «homicidio agravado por el uso de arma de fuego, alevosía y codicia». La Justicia investiga como uno de los móviles del asesinato que su hermano la habría matado a balazos para obtener ventajas en la herencia del campo familiar.

El crimen podría encuadrarse como violencia de género considerando que uno de los tipos de violencia tipificadas en la Ley 26.485es la económica y patrimonial , considerada como «la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer».

Por su parte, el Gobierno provincial no cuenta en sus registros los presuntos femicidios de María Inés Fernández, Romina Karban, Rita Zequeira y Carla Zabala, por distintas razones. En algunos casos porque los resultados de las pericias todavía no fueron informadas por la Justicia, o bien porque se trataría de casos de otra índole, como el de Karban o el de Zequeira, asesinada por uno de sus hijos en lo que se considera un matricidio o parricidio.

En esta nota se incluyeron los casos de Fernández, quien falleció presuntamente producto de graves lesiones ocasionadas por un abuso sexual, Zabala quien fue encontrada muerta junto al cuerpo de su pareja con un arma de fuego, el mencionado caso de Karban y el de Rita Zequeira, asesinada por su hijo en el marco de un escenario de violencia intrafamiliar.

No se consideró como propio de la provincia el femicidio de la chaqueña Nancy Elizabeth Ríos, ocurrido el pasado domingo en la localidad bonaerense de José León Suarez.

En detalle, el Código Penal en el inciso 11 del art. 80 castiga -como figura agravada del homicidio- «al que matare: A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género». La extensión de esa definición es motivo de amplios debates al interior de la academia.

Los casos, mes a mes

ENERO

1. Jennifer Obregón, de 15 años: Ocurrió en General Pinedo. La joven fue encontrada con un disparo en la cabeza y a su novio agonizante y falleció momentos después en el hospital de la zona.

2. Mirta Irazábal, de 51 años: Ocurrió el 7 de enero en Tres Isletas. Fue asesinada con una cámara de bicicleta enrollada en su cuello.

3. Gabriela Betiana Alarcón, de 31 años: El hecho ocurrió el 11 de enero en el barrio Perón de Presidencia de la Plaza.

4. Ruth Florentina Cevilan, de 35 años: ocurrió el 31 de enero en un campo de Pampa del Infierno, apareció asesinada en un descampado.

FEBRERO

5. Herminda Irigoyen, de 68 años: conocida como «Kika». Fue asesinada el 29 de febrero en Puerto Bermejo. El descubrimiento del cuerpo fue hecho por residentes del área, quienes la encontraron a la orilla de un camino vecinal, junto a una bicicleta.

MAYO

6. Romina Pacheco, de 32 años: ocurrió el 1 de mayo en una vivienda ubicada en el barrio 25 Viviendas de la localidad de Juan José Castelli.

7. Érica Beatriz Torres, de 45 años: se trata de la bibliotecaria que fue asesinada por Juan Marcelo Cáceres (41). La mujer se resistió a ser violada. El asesino ya tenía una condena por abuso.

8. Johana González, de 30 años: su cuerpo fue hallado en bolsas dentro de la Laguna Seitor, en Resistencia, a 100 metros de la casa que alquilaba su pareja.

JULIO

9. María Inés Fernández, de 37 años: falleció el 26 de julio tras un brutal ataque sexual. Pese a haber sido trasladada al Hospital Perrando de Resistencia, sus heridas fueron demasiado graves.

AGOSTO

10. Carla Zabala, de 28 años: trabajaba como maestra jardinera fue asesinada a balazos por su pareja el 10 de agosto en la localidad de Charata.

ADEMÁS SE INCLUYE A

11 – Romina Karban, de 30 años: fue encontrada en mayo pasado sin vida y con tres disparos en la cabeza en un campo que pertenecía a su padre.

12 – Rita Zequeira, de 49 años: fue encontrada sin vida por uno de sus hijos en Machagai el pasado julio. Su cuerpo presentaba múltiples puñaladas en el tórax. El principal sospechoso es su otro hijo, quien había denunciado previamente por violencia de género.

Dónde acudir ante casos de violencia de género

Si parecés violencia de género o conocés a alguien que está en esa situación, hay distintas líneas e instituciones a las cuales acudir:

Línea 137, gratuita, junto a los departamentos de Violencia Familiar y de Género de la provincia.

Resistencia: Avenida Alvear al 123. Teléfono: 3624761832.

Sáenz Peña: calle 7, entre 12 y 14. Teléfono: 3644431835.

Villa Ángela: calle Echeverría al 35. Teléfono: 3735431438.

General San Martín: entre las calles Maipú y Urquiza. Teléfono: 3725422202.

Charata: avenida General Güemes y Puerto Argentino 1. Teléfono: 3731428968.

Lapachito: calle 25 de Mayo. Teléfono: 3624605783.

Juan José Castelli: avenida Güemes intersección calle Puerto Argentino. Teléfono: 3624702665.

La Leonesa: calle Santiago del Estero y Entre Ríos. Teléfono: 3624644562.

Guardia las 24 horas: 36244970852.

