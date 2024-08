Un descuido en el automovilismo que pudo ser una tragedia: un auto despistó y casi atropelló a niños

El domingo, mientras se llevaba a cabo la quinta fecha de automovilismo zonal Gran Premio «Fibras SRL» en Sáenz Peña, con una amplia participación de público y pilotos, casi ocurre una tragedia con gente del público.

Fue precisamente el domingo, promediando la carrera, cuando dos personas ingresaron al predio de la APICH y se dirigieron al borde del circuito. En ese momento, un auto se despistó y casi atropella a estas personas. Por poco no fue una tragedia.

Por este incidente, el presidente de la Asociación de Pilotos del Chaco (APICH), Edgardo Reguera, hizo un llamado de atención al público, dado que afortunadamente no pasó a mayores.

«Gracias a Dios, hoy quedó solo una anécdota de la trágica situación que podría haber sido si ese accidente ocurría», dijo Reguera.

Sobre las personas que invadieron la pista una vez finalizada la carrera, Reguera comentó: «Nunca faltan los inconscientes o los que no tienen idea del peligro que significa un vehículo de carrera. Para eso existen los sectores que delimitan el público de la pista, para eso ponemos y nos desvivimos gastando en alambrados, para que la gente conozca los límites y no haga cada uno lo que quiere».

En relación con las personas que ingresaron a la pista, el Presidente de la APICH mencionó: «Estas personas ingresaron a la pista y llegaron casi hasta la parte de la tierra arada, que cumple la función de frenar un vehículo si se despista, para que no llegue hasta el público. Ellos llegaron hasta la parte de pista, pasaron ese sector de tierra arada y llegaron hasta la pista».

Sobre este particular, agregó que este tipo de incidentes ocurre incluso en el Turismo de Carretera, donde se ve que la gente sale a la pista.

Por otro lado, Reguera también observó, sin echar culpas, que «algo pasó, porque si se observa bien, el vehículo viene pasado de velocidad y se despista, y se encuentra con estas personas en la tierra arada prácticamente, y eso que la carrera había terminado«, acotó.

Reguera señaló que este despiste ocurrió porque, a su entender, «el corredor no vio la bandera de cuadros y habrá pensado que seguía en carrera, porque si no, no se entiende la velocidad con la cual venía ese vehículo».

Aclaró en relación con eso que «cuando los pilotos terminan la carrera, bajan la velocidad porque saben que, lo quieran o no, el público sale a la pista a saludar, a festejar. Eso es un folclore que ocurre a lo largo y ancho del país. Pero justamente por eso están los límites. En esta situación tuvimos a un Dios aparte y no hubo que lamentar nada trágico, pero podría haber sido una situación indeseable».

Sobre el video y lo ocurrido, Reguera dijo que «está bien que se viralice, más que nada para que la gente comprenda el peligro que significa pasar los límites que están marcados en la pista».

Por último, Reguera destacó que «el público tiene que entender que hay que tomar recaudos y que uno justamente establece y delimita los sectores para que los respeten. Somos todos grandes, todos adultos, y queda en cada uno tomar las precauciones necesarias para no cruzar los límites, mantenerse fuera del alambrado».

