Fue a encontrarse con un hombre y no la vieron más: comenzó el juicio por el crimen de una maestra en Córdoba

El último día que se supo de Anahí Bulnes fue el 5 de diciembre de 2022. Unos videos la situaron en la casa de Santiago Campos Matos, aunque nunca se encontró su cuerpo. El cocinero, que está detenido desde ese momento, es el único acusado por el hecho.

Un año y medio después del último día en que vieron con vida a Anahí Bulnes, la Cámara Sexta del Crimen dio inicio este martes al juicio por jurados contra Santiago Campos Matos, el único acusado de haber matado y descartado los restos de la docente de 36 años en Córdoba.

Llenos de interrogantes y un dolor que los atraviesa desde el 5 de diciembre de 2022, la familia de Anahí espera obtener respuestas en este proceso. “Están esperando esta etapa porque necesitan conocer la verdad y poder cerrar este triste capítulo de su vida”, expresó a TN Daniela Morales Leanza, su abogada.

A la primera jornada, le seguirán seis audiencias (14,15,16, 19, 20 y 21 de agosto) y se estima que el 28 sean los alegatos, las consideraciones finales y se conozca finalmente el veredicto. “Eso se puede modificar, pero dependerá de cómo se desarrolle el juicio. Creemos que va a ser todo muy ordenado”, dijo la letrada.

La particularidad del caso es que se juzgará al imputado sin haber hallado el cuerpo de la víctima, lo que significa que el análisis se basará principalmente en los testimonios, las pruebas fílmicas y las pericias realizadas durante la instrucción.

“No contamos con el cuerpo de la víctima y hay un mito que dice que ‘sin cuerpo no hay delito’. Pero está todo el conjunto de elementos que dan cuenta de lo que hizo Campos Matos independientemente de que no se hayan encontrado sus restos”, apuntó Morales Leanza.

Y precisó: “Se recolectó gran cantidad de material probatorio. Hay pruebas informáticas, filmaciones que se van a reproducir en la sala, documentos -como la pericia psicológica al señalado- y se incorporaron también algunos elementos en el último período. También hay alrededor de 60 testigos que pueden ser llamados a declarar”.

“No tenemos dudas de que contamos pruebas suficientes y contundentes que van a acreditar la participación y responsabilidad de Campos Matos y que Anahí va a tener la justicia que merece”, insistió la representante de los Bulnes. En caso de que se lo encuentre culpable, la condena será prisión perpetua.

Registros fílmicos y pericias en el departamento de Campos Matos: las pruebas clave del juicio

En la madrugada del 5 de diciembre de 2022, una de las hijas de Anahí Bulnes se despertó cerca de las 2, notó que su mamá no estaba, pensó que había ido al baño y volvió a dormirse. A la mañana siguiente, la situación era otra: no solo la docente de 36 años no aparecía, sino que nadie sabía nada de ella. Desde ese momento, se lanzó una intensa búsqueda que permitió empezar a armar el rompecabezas de lo que sucedió aquella noche, aunque nunca se logró hallar el cuerpo.

Durante la investigación se barajaron varias hipótesis, pero la más fuerte indica que fue asesinada esa misma madrugada. Algo que complicó su seguimiento es que no tenía el celular encima y se volvió más complejo localizar su ubicación.

En un principio se pensó que la expareja de Anahí pudo haber estado involucrada en el hecho, ya que había sufrido varios episodios de violencia, pero eso fue desestimado cuando las autoridades comenzaron a analizar las cámaras de seguridad de la zona.

En ese sentido, los registros fílmicos del barrio fueron clave para determinar que la mujer había salido de la casa por su cuenta y se reconstruyó el recorrido que hizo desde que se fue hasta llegar a un edificio ubicado en Emilio Olmos y Boulevard Guzmán.

Allí vivía Santiago Campos Matos, un chef que no había estado en el radar como sospechoso hasta la aparición de un video. Las imágenes muestran a la maestra al entrar al inmueble, pero en ningún momento se la ve salir del lugar; mientras que el hombre fue captado al día siguiente cargando bolsas de basura. “La familia no lo conoce, no lo reconocen como parte de su círculo íntimo y nunca lo mencionó antes de que pasara esto”, habían señalado fuentes a TN.



La Justicia ordenó una serie de allanamientos en la casa del sospechoso. Si bien no hallaron sus restos ahí, encontraron ropa de mujer y observaron manchas de sangre compatibles con el ADN de Anahí. En ese momento, toda esperanza de encontrarla con vida quedó trunca.

Con varias pruebas que lo incriminaban, el chef quedó detenido y permanece desde ese momento en la cárcel de Bouwer como el único sospechoso por el femicidio de Bulnes. De acuerdo a la hipótesis de los investigadores, Campos Matos mató a la maestra y después descartó sus restos en bolsas y mochilas.

Quién es Santiago Campos Matos, el principal sospechoso del femicidio de Anahí Bulnes

Santiago Campos Matos es un cocinero de 38 años y se convirtió en el principal señalado del crimen de Anahí a partir de los allanamientos en su casa y el registro fílmico. Quedó detenido 20 días después de la desaparición de la docente, negó el hecho en indagatoria y se abstuvo de declarar. De hecho, nunca tuvo la voluntad de expresarse.

Mientras avanzaba la investigación, la Justicia pidió pericias psicológicas y psiquiátricas para poder perfilarlo. Según la evaluación realizada, los especialistas describieron a Campos Matos como una persona “impulsiva, agresiva, con rasgos psicopáticos y carente de empatía”.

En ese sentido, se analizó cómo fue la infancia del imputado y señalaron ciertos indicadores que marcaron su personalidad: “Ha expresado que tuvo grandes conflictos propios de la separación de sus padres, el abandono de su papá y hechos de violencia por parte de la pareja de su madre”.

También se consideraron algunas pertenencias macabras que hallaron durante el operativo en su departamento como libros y objetos vinculados a la magia negra, espiritismo y descuartizamiento de cuerpos humanos.

Esta faceta se dejaba entrever en sus redes sociales, en las que se multiplicaban las publicaciones sangrientas, relacionadas a la muerte y al canibalismo. Incluso, compartía posters de películas de terror y frases machistas. En relación con este punto, su abogado Nicolás Villafañe había contado a este medio que Campos Matos manifestó “rasgos sádicos” durante su infancia: “De chico había mostrado conductas de maltrato animal y cuestiones similares, pero lo que sugiere el informe pericial es que habrían cesado en su adolescencia”.

Un extenso operativo en un basural que no resultó

En marzo de 2023, un equipo de antropólogos forenses emprendió la búsqueda de los restos de Anahí en el predio de enterramiento de residuos Piedras Blancas.

La Justicia aprobó la planificación de un esquema inédito en el país para dar con los restos de la docente cordobesa en un sector delimitado de la planta residual. Se trata de un trabajo minucioso: los expertos verificaron manualmente un cúmulo de basura en el que creían que podrían encontrar los restos que arrojó Santiago Campos Matos.

Luego de que la querella insistiera, se hizo una exhaustiva compilación de información de los registros fílmicos y los informes técnicos de Piedras Blancas para poder determinar dónde podrían haber terminado los restos de Anahí. Se investigó cómo funciona la planta y de qué manera separan los residuos, ya que reciben los desechos de toda la ciudad de Córdoba.

El proceso tenía tres etapas: la primera era rastrillar todo el montículo, la segunda constaba de separar los restos óseos y la última era el análisis de los elementos encontrados. Finalmente, el laboratorio de Antropología del Instituto de Medicina Forense de Córdoba (IMF) concluyó el operativo sin resultados positivos.

De todas formas, la familia logró que se colocará un cenotafio -una tumba vacía- en el cementerio de San Vicente y poder tener un espacio para poder recordarla y dejarle flores. En la previa al comienzo del juicio, lo viven con nervios pero con la necesidad de cerrar esta dolorosa historia: “Para ellos es difícil, más sabiendo que se van a reproducir imágenes terribles, pero tienen una gran fortaleza que los empuja a querer conocer la verdad y obtener justicia”.

