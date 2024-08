Fue a la casa de su ex para agredirla pero ella activó su botón de pánico: quedó detenido

Efectivos de la policía del Chaco detuvieron a un hombre de 35 años que, en estado de ebriedad, intentó agredir a su ex pareja en la localidad de General San Martín. La detención del agresor fue posible ya que la joven, de 29 años, activó el botón de pánico.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche cuando agentes de la División Violencia Familiar y De Género recibieron la alerta de que el botón de pánico fue activado en el barrio El Olvido II de esa localidad y acudieron al domicilio de la mujer.

Al llegar al lugar, la joven explicó que su ex pareja buscaba agredirla y no quería retirarse del domicilio.Los efectivos redujeron al hombre por la fuerza ya que se tornó agresivo, le colocaron esposas, y lo trasladaron hacia la división de Medicina legal donde determinaron que no presentaba lesiones, pero sí aliento etílico.

Según indicaron desde la Policía del Chaco, se logró «prevenir un femicidio» mediante el sistema Alerta Mujer, que provee botones de pánico a mujeres en situación de violencia de género en la provincia.

