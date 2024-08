Fabiola Yáñez habló desde España tras su tremenda denuncia a Alberto Fernández:

La ex primera dama decidió romper el silencio y contar por primera vez, de forma pública, el calvario que vivió junto a Alberto Fernández luego de denunciarlo por violencia de género. Desde España y en primera persona, contó detalles del tremendo momento que vivió al lado del ex Presidente y que se desarrollaron repitieron una y otra vez a lo largo de los últimos años.

En una entrevista exclusiva con Infobae, que publicó un primer adelanto y esta noche se conocerá la nota completa, en su relato se podía percibir el temor que la acompañó en lo más profundo de su ser, que guardó y hoy decidió dejar de callar.

“Los videos que salieron el otro día son poca cosa al lado de lo que ha hecho. Esa persona estuvo durante dos meses, y están todos los chats, y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto o hacía lo otro, que se iba a suicidar«, comenzó diciendo Fabiola en medio de su dramática confesión.

EL DOLOR DE FABILA YÁÑEZ AL HABLAR DE ALBERTO FERNÁNDEZ

«He cuidado a este hombre de tantas cosas que él ha hecho, que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho«, afirmó Yáñez. Con la voz quebrada y al borde de las lágrimas, cada vez que le tocaba volver a describir lo que fueron esos días cargados de violencia o cuando le tocó estar encerrada para que notaran sus golpes, Fabiola debía hacer una pausa.

«Eso no se hace«, fue con la frase que cerraron en Infobae, segundos antes de que Yáñez rompiera en llanto. En una denuncia que oculta y tiene más detalles por conocerse, los próximos días será tremendos. Lo que vieron en ese video en el despacho presidencial, en una situación muy particular con Fernández, no es el único según contó Fabiola y hay más.

De este modo, se confirman las versiones que habría un material similar entre el ex Presidente y otras famosas que tuvieron visitas privadas durante su mandato. Recibiendo hoy mismo a su nueva custodia en Madrid, Yáñez pudo sacarse un enorme peso de encima y ahora comenzará su proceso en busca de encontrar justicia.

Comentarios