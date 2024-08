Repudio del Partido Justicialista del Chaco por la denuncia en contra de Alberto Fernández

Comunicado Partido Justicialista

Ante la reciente denuncia en contra el ex presidente Alberto Fernández, el Partido Justicialista expresa repudio al ejercicio de cualquier tipo de violencia, y acompañamiento a quien fuera víctima.

Sostenemos que cualquier tipo de violencia es peligrosa para la vida democrática, que la justicia tiene que actuar en todos los casos; que la acción de la justicia genera conciencia social y que la falta o la lenta acción judicial también envía una señal sobre la carencia de consecuencias ante la violencia política; como lo es el intento de magnicidio de la ex Presidenta Cristina Fernández cometido hace casi dos años y sobre el cual no hay claridad sobre quienes lo alentaron.

Durante años, las mujeres han luchado incansablemente por la igualdad, la justicia y por los derechos que conquistados a lo largo de la historia; logrando avances significativos como la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Lamentablemente, estos logros han sido revertidos por decisiones del gobierno actual, lo cual representa un retroceso en nuestros derechos.

Consideramos necesario reivindicar la existencia de organismos que cuenten con presupuestos, estructuras y profesionales idóneos que puedan llevar adelante la labor incansable de atender, contener y registrar denuncias desde el estado nacional y los estados provinciales.

Quienes eliminan los organismos de asistencia, prevención y contención a víctimas de violencias por motivos de géneros son quienes fomentan el odio contra los feminismos y consideran que las mujeres no tienen vidas desiguales a la vida de los hombres, son quienes hoy alzan la voz usando políticamente casos de violencia, cuando desde nuestro espacios político; el PERONISMO sabemos que las violencias por motivos de género no distinguen entre estratos sociales ni pertenencias políticas. La violencia de género EXISTE y es transversal a ideologías y partidos políticos; afecta a la dignidad humana y deben ser condenadas en todos los ámbitos, tal como venimos sosteniendo quienes defendemos y luchamos por los derechos de las mujeres.

Desde el 1 de enero del 2023 al 28 de diciembre del 2023 se registraron 308 femicidios en la Argentina; al 30 de junio del 2024 se registraron 210 femicidios en la Nación, esto nos demuestra que en sólo 6 meses de gestión sin la existencia de un organismo que proteja los derechos de las mujeres existe un incremento del casi el 50%. Sumado a ello, los discursos que profundizan las brechas y acrecientan odio sexista.

Sostenemos que no solo son necesarias políticas públicas que acompañen procesos sociales, sino que también una sociedad que comprendan que las violencias por motivos de género no tienen ninguna justificación y que es la acción más cruel que puede vivir una mujer.

Es necesario que la justicia actúe conforme a normativas internacionales y nacionales, asegurando el pleno cumplimiento de la ley para proteger a las víctimas y evitar cualquier forma de revictimización.

Es crucial enfatizar que respaldamos a las víctimas y en su valiente decisión de denunciar; mientras repudiamos enérgicamente cualquier acción que perpetúe la violencia en cualquier ámbito de nuestras vidas cotidianas.

Instamos a todos los sectores de la sociedad a unirse en este reclamo por justicia y respeto hacia las mujeres, que los espacios políticos y quienes gobiernan sepan que las mujeres necesitamos políticas públicas que asistan a víctimas, protejan y acompañen procesos que prevengan la violencia y su consecuencia más extrema y que no vamos a permitir ser utilizadas ni revictimizadas a conveniencia.

No permitiremos que ningún tipo de violencia quede impune ni se normalice en nuestra sociedad.

Consejo Provincial del Partido Justicialista del Chaco

Comentarios