Trasladaron a César Sena para que pudiera ver a un dermatólogo: «Está estresado»

A pocos días de haber sido trasladado al Hospital Perrando para una serie de controles de salud, César Sena, imputado junto con sus padres Emerenciano y Marcela Acuña como autores del femicidio de Cecilia Strzyzowski, volvió a movilizar un importante despliegue del Servicio Penitenciario Provincial: esta vez para que pueda acudir a una revisión dermatológica.

Tal como reveló NORTE la semana pasada, la abogada defensora del presunto femicida, Gabriela Tomljenovic, había solicitado al Equipo Fiscal Especial la autorización para que su cliente pudiera concurrir a una serie de controles médicos.

La abogada había hecho el pedido durante la feria sin obtener el permiso. Sin embargo, contó que durante una de las visitas a su defendido notó que César «había perdido parte del cabello» por lo que podría estar padeciendo un cuadro que necesita del control de un especialista de la piel.

«Tiene pérdida de pelo, y eso me llamó la atención, le pregunté qué le había pasado», indicó Tomljenovic. «César Sena está bajo estrés y deprimido porque no puede ver a la madre, sobre todo. Y él pidió que necesita un psicólogo», precisó días atrás la letrada ante la consulta de NORTE, y cuestionó que César no tenga posibilidad de hacer un llamado a su madre.

Así, el detenido fue autorizado en primer lugar al traslado al Hospital Perrando el viernes pasado. En tanto que ayer, en horas de la mañana, se registró un movimiento similar de efectivos del Servicio Penitenciario Provincial, pero esta vez para llevarlo desde el Complejo Penitenciario de Villa Barberán hasta el Centro Dermatológico por calle Julio Acosta y Ameghino, barrio Central Norte.

Como ya se lo ha visto en otras circunstancias similares, como así también a sus padres ante cada uno de estos procedimientos, el joven fue descendido de la unidad de traslado con casco y chaleco antibalas, y acompañado a pie por entre cuatro y cinco uniformados armados hasta ingresar al centro médico, mientras que otros efectivos vigilaban el perímetro.

El movimiento se llevó a cabo sin mayores complicaciones y durante el despliegue no fue necesario interrumpir el tránsito.

Luego de algunos minutos, el detenido salió y fue subido una vez más al móvil de traslado para regresar a su celda de alojamiento en la alcaidía.