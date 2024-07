Tras borrar 34 llamadas, habló la abuela de Loan y contó quién fue: «Es mi…»

Se van a cumplir dos meses de la desaparición de Loan Danilo Peña. La Justicia determinó que hubo un extraño movimiento en el celular de la mujer mayor.

A pocos días de cumplirse dos meses desde la desaparición del pequeño Loan, de 5 años, la investigación ha dado un giro inesperado con la revelación de un dato crucial. La Justicia ha informado que del celular de la abuela del niño, propietaria de la vivienda en la localidad correntina de 9 de Julio donde desapareció, se borraron 34 llamadas. Este descubrimiento ha generado gran preocupación y numerosas interrogantes sobre por qué se eliminó material potencialmente clave para la investigación.

La periodista Paula Bernini llevó a cabo un interrogatorio con la abuela, quien negó ser la responsable de la eliminación de las llamadas y sugirió que la culpa recaía en una supuesta nieta. En una conversación confusa y cargada de emoción, la abuela manifestó:

Además, la abuela insistió en su inocencia y solicitó que se le enseñe cómo se podría haber borrado la información si es que hubiera sido el caso. «Nunca borré nada de mi teléfono, y si alguien pudo haberlo hecho, no sé quién podría ser. No sé de qué hablan, sólo me dijeron que mi nieta podría haberlo hecho, pero eso no tiene sentido», explicó.

