Santi Maratea contó que fue víctima de abuso sexual con un desgarrador testimonio

Santi Maratea, conocido por su trabajo en redes sociales a través de colectas y proyectos solidarios, relató un duro momento que atravesó al ser víctima de un abuso sexual por parte de un amigo que conocía de toda la vida.

Maratea contó el episodio al relatar otro momento de tristeza en el que se encuentra tras la reciente pérdida de su padre, Rafael, quien falleció de cáncer.

«Hace como un año me pasó una situación con un amigo mío de la infancia, que tengo desde los 14 años, un amigo de la vida. Me pasó que nos habíamos ido de joda, vinimos después a dormir a mi casa, lo más normal de amigos de más de 15 años», dijo al iniciar el relato en sus redes sociales.

El episodio ocurrió hace casi dos años. «Me despierto en la mitad de la noche con el guacho arriba mío besándome para no ser muy explícito sin que me bajen este video. Cuando me quise dar cuenta de esta situación básicamente ya había terminado, no sé si me estoy haciendo entender, si me explico, fue rarísimo», amplió.

Además, relató que tras dos semanas se juntó con ese amigo a conversar: «fue peor que lo que pasó, nada mejoró. Soy el sticker de ‘decepcionado pero no sorprendido’. Sé que la mayoría de los hombres canalizan como el ort… su sexualidad, no trabajan sobre sus sombras«, narró.

Sin embargo, el influencer cerró con un mensaje positivo: «Voy a seguir entrenando porque me hace bien y también poniendo toda la energía en mi trabajo que es lo que me llena, lo que me calma. No espero nada en particular, lo hago porque realmente me hace bien y seguiré con eso», sintetizó

Comentarios