Di María reveló detalles la cruda amenaza narco dedicada a su hija

Ángel Di María ratificó su intención de no regresar a Rosario Central tras las diferentes amenazas que recibió en lo que va del año en su ciudad natal: una dirigida a su padre, frente al country Funes Hills Miraflores, en la zona de Funes, donde suele hospedarse cada vez que visita al país, y otra igual o aún más tenebrosa que sucedió en la inmobiliaria de su hermana.

Este segundo macabro episodio ocurrió de manera paralela al primero (ya detuvieron a dos barras de Newell’s, entre otras personas), mientras Di María participaba de la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos, previo a la Copa América 2024. Allí, le dejaron una cabeza de chancho, con una bala en la frente, y una mención a Pía, una de sus hijas.

«Si volBes la próxima que recibas, es la de Pía. No vengas, hace caso. Nosotros no tiramos papelitos. Tiramos tiros y muerto», rezaba el escrito, también dirigido a Patricia Bullrich y a Maximiliano Pullaro para que abandonaran el territorio tras el accionar político.

En este sentido, el bicampeón de América explicó que esto no salió a la luz porque esa parte de su familia se asustó y no denunció el hecho ante la policía. Y justamente después se sumaron las pintadas tras la eliminación de Rosario Central en la Copa Libertadores y un ataque a tiros a una estación de servicio.

«La decisión de no volver la tomé yo después de que pasó la primera amenaza. Estaba en Estados Unidos con la Selección y ahí dije que era imposible, eso fue el 25 de marzo. Me acuerdo que días después me escribe Gonzalo Belloso y me pregunta cómo estaba, cómo estaba mi familia. Y le dije: ‘Para la mierda’. Yo no voy a volver a Rosario de esta manera. Tocaron a mi familia y eso sí que no lo voy a permitir. A cualquier precio no», declaró el Fideo en una entrevista con Rosario 3.

Y agregó: «Pasó el tiempo y volví hablar con Gonzalo, que fue en mayo, y le dije que no volvía, que no iba a poder estar tranquilo sabiendo que en cualquier momento podía pasar algo, que para muchos Central está primero, pero para mí no, para mí primero está mi familia, le pese a quien le pese. No son papelitos solamente, hubo tiros y cosas graves. Fueron meses horribles, solo pensábamos y llorábamos cada noche por no poder cumplir el sueño».

Di María extenderá su contrato y se quedará un año más en Benfica, donde disputará su segunda temporada consecutiva en su retorno al fútbol portugués, tras jugar entre 2007 y 2010 con ‘Os Encarnados’, antes de su paso por las ligas española, inglesa, francesa e italiana. Es por eso que exigió respeto por su decisión, que fue muy criticada por un sector de la hinchada de Rosario Central.

Unos lo atacaron por su supuesto rechazo a un homenaje en el Gigante de Arroyito y otros de utilizar a la inseguridad como una «pantalla» para seguir su carrera en Europa. «Los que no entienden es porque no se ponen un segundo en mi lugar, porque es fácil putear y maltratar por redes sociales sin ponerse en la piel del otro. No te olvides que antes del sueño de todos ellos, era y es mi sueño y el de mi familia volver a Rosario», sostuvo la figura de la Scaloneta.

«Las decisiones futbolísticas las tomé siempre yo con el apoyo de mi familia. Jorgelina (Cardoso) desde el primer día me dijo que hacía lo que yo decida, lo que yo quiera y sienta, pero no pude hacer que cumplan el sueño de volver. No podía con mi cabeza, saber que estoy entrenando y mis hijas en la escuela o mi mujer en un súper, sola. Es muy fácil hablar de afuera y criticar sin saber, no queremos una vida con custodia, lo haríamos pero no es lo que queremos para vivir», remarcó.

Teniendo en cuenta esta situación, el ex-PSG aclaró que no le pidió al gobierno de Santa Fe un protocolo de seguridad, sino que hasta tuvo que poner plata de su bolsillo para proteger a sus seres queridos. «¡¿Cómo voy a pedir yo seguridad cuando en Rosario pasan tantas cosas de inseguridad?! ¡¿Cómo voy a pedir eso cuando a los rosarinos nos matan como si nada?!

«Es una falta de respeto que se hable de seguridad y protocolos para mí cuando los rosarinos no pueden salir a trabajar, no pueden esperar el colectivo sin que les roben, los matan por una mochila. Quisiera y deseo que haya seguridad para todos y aclaro, ya que está, que a pesar de todo lo que pasa en el país y en mi ciudad, a pesar de todo, ¡siempre seguí eligiendo volver! Cuando dije que no volvía fue en marzo, después de las amenazas personales, no por la inseguridad de Rosario», explicó.

«El sueño de siempre es querer volver a jugar en Central y retirarme con esta camiseta. Y era el momento justo después de decirle adiós a la Selección, pero no se dio. Las amenazas fueron más fuertes y mi decisión siempre es basada en la tranquilidad y felicidad de mi familia. Jamás me arrepiento de nada. Lo dije y lo voy a decir mil veces más, quiero retirarme en Central, es mi sueño y el de mi familia volver. Y tenía todo hablado con Gonzalo para volver ¡todo!, pero las amenazas sobrepasaron todos los límites», sentenció.

