CAME: Vacaciones de Invierno 2024: el impacto económico fue de $1,2 billones, un 22% menos que el año pasado»

De acuerdo con los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) viajaron 4,9 millones de turistas por las vacaciones de invierno, un 11,9% menos que el año pasado. El gasto promedio diario rondó los $60 mil, y la estadía media bajó a 4,1 días. En las vacaciones de invierno viajaron 4,9 millones de personas por el país, 11,9% menos que el año pasado, y gastaron $1,2 billones en las ciudades que integran el circuito turístico nacional. El impacto económico fue 22,2% menos que en 2023 a precios constantes. Los números de las vacaciones 2024, elaborados por CAME en base a información brindada por entidades de provincias y municipios, reflejan un mes con bajo consumo en actividades, y con un público fiel a la nieve que achicó estadías, pero no dejó de pasar por los centros de esquí.lLa estadía media bajó de 4,5 días en 2023 a 4,1 este año y el gasto diario en promedio fue de $59.890, que a precios reales (es decir, descontando la inflación) resultó 3% inferior a la temporada pasada. Los que se redujo en estas vacaciones fueron los encuentros culturales, especialmente musicales, que fueron más discretos, incluso en las fiestas populares se pudo observar menor presencia de bandas con convocatorias masivas. En cambio, sí hubo abundantes competencias deportivas. El desdoblamiento de las vacaciones escolares permitió una distribución más equitativa del flujo de turistas y evitó la sobrecarga de las rutas nacionales. Fue un invierno frío, con las zonas de playas menos concurridas que otros años, y un visitante que se inclinó a opciones termales, montañas, nieve y campo. Además, tampoco hubo incentivos como otros años con el programa Previaje. Muchas ciudades compararon este invierno con los resultados obtenidos en la prepandemia, entre 2017 y 2019. Provincia por provincia: principales resultados 1) Provincia de Buenos Aires. Miles de turistas visitaron el distrito a lo largo de julio, de los cuales 377 mil fueron a Mar del Plata, según el Ente Municipal de Turismo y Cultura de esa ciudad. La ocupación hotelera y extra hotelera en La Feliz promedió el 55%, cifra inferior al año pasado, aunque no sorprendió. Más del 75% del público que llegó provino de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. El 80% de los visitantes lo hizo en vehículo propio y el resto distribuido en trenes, micros y vuelos. En el resto de la costa argentina, un poco por el frío y otro por las dificultades económicas, se vieron playas menos concurridas que otros años en Pinamar, Villa Gesell, Cariló, y las del Partido de la Costa en general. En el interior de la provincia, se notó una merma, pero menos acentuada frente al año pasado, aunque sí con estadías más breves. Tandil, Sierra de la Ventana, Tigre, Baradero, Carmen de Patagones, San Miguel del Monte, Lobos, San Pedro, San Antonio de Areco y Chascomús, tuvieron muchos turistas, atraídos por propuestas de naturaleza, de patrimonio histórico, festejos y encuentros. Por su parte, en La Plata, la ocupación rondó el 40%, con un desembolso diario de $100.000 y una estadía promedio de 2 noches. Lo más convocante de este núcleo fue su agenda de actividades para el mes. 2) Ciudad de Buenos Aires. Miles de turistas arribaron a la urbe en estas vacaciones, aunque con una merma de entre 10% y 15% si se lo compara con el año pasado. La crisis y el tipo de cambio menos competitivo para el turista internacional limitaron los arribos, pero eso no impidió tener buenos números para mostrar. De acuerdo con el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, durante las primeras dos semanas del receso ingresaron a la capital 317.523 visitantes nacionales e internacionales, que habrían dejado un gasto total de $96.146 millones. La ocupación de hoteles 3, 4 y 5 estrellas, promedió en 61% en la primera semana y 72% durante la segunda. CABA ofreció propuestas gratuitas para la familia en museos, bibliotecas, centros culturales, terrazas, plazas, parques y reconocidos espacios como la Usina del Arte o el Planetario. Dos actividades fuertes fueron la feria Caminos y Sabores y La Rural de Palermo, por donde pasaron miles de vecinos, excursionistas y turistas, que llegaron solo para estos encuentros. 3) Catamarca. Lo mejor del periodo ocurrió durante los 10 días de la Fiesta del Poncho, cuando 25.000 turistas llegaron al distrito a vivir esta celebración de renombre que se realiza desde hace 53 años. Según datos del gobierno local, quienes arribaron en esos días tuvieron una estadía promedio de 5 noches y dejaron un impacto económico de $4.500 millones. Igualmente, la provincia recibió visitantes durante todo julio. Muchas localidades trabajaron con menos visitas que el año pasado. Los más elegidos fueron Andalgalá, Antofagasta de la Sierra, Belén, Las Juntas, El Rodeo, Fiambalá, Paclín, Santa María, Santa Rosa y Tinogasta, además de la ciudad capital. Los turistas provinieron mayormente del sur del país, sobre todo de Río Negro, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz. 4) Córdoba. A pesar de la crisis económica, la provincia de las sierras tuvo una gran concurrencia de turistas que llegaron de todos los puntos cardinales del país. Solo en las dos primeras semanas ingresaron 550 mil turistas a la provincia. Córdoba ofreció una amplia variedad de eventos, como la Fiesta del Chocolate Alpino en Villa General Belgrano, el Festival de Música Barroca de Dos Mundos y una nueva edición de Taninos Wine Fest en la capital provincial, entre otros. Los turistas recorrieron el Museo Histórico y la Torre del Reloj en Villa General Belgrano, así como los senderos de Nono, donde también disfrutaron de actividades como trekking y cabalgatas. Los principales turistas fueron argentinos, provenientes de Buenos Aires, Mendoza, CABA, Santa Fe y el interior provincial. La ocupación hotelera fue alta, con casi 70% en la capital provincial y en Villa Carlos Paz, y niveles aún más altos en otros destinos: Colonia Caroya (90%), Río Ceballos (78%), La Falda (98%), Villa General Belgrano (90%), Santa Rosa de Calamuchita (80%), La Cumbrecita (85%) y Alta Gracia (90%). 5) Chaco. Una gran cantidad de turistas provenientes de diferentes regiones del país visitaron la provincia estas vacaciones, que ofreció una variada gama de actividades, como la Cabalgata de Fe que unió Quitillipi con Pampa del Indio, o la bienal internacional de escultura y arte contemporáneo que reunió artistas de todo el mundo en Resistencia. Los turistas disfrutaron de visitas al Parque Nacional Laguna El Palmar, al Museo del Hombre Chaqueño en Resistencia y recorrieron la Reserva Natural Cultural Pigüen N’Onaxá (Campo del Cielo en lengua qom) donde se alberga la mayor cantidad de piezas desenterradas de meteoritos cerca de Gancedo. Los turistas fueron mayormente argentinos, provenientes de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Formosa y del interior provincial. 6) Chubut. Lo más concurrido fue Puerto Madryn, con una ocupación hotelera de 30% y para hotelera de 40%. El 96% de los arribos fue turismo nacional y solo 4% internacional. La estadía promedio fue de 5,5 noches y hubo una amplia variedad de actividades. La mayoría arribó desde la provincia de Buenos Aires y CABA, seguido por la Región Patagónica. Esquel, Península de Valdés, Trelew, y Lago Puelo, fueron otras localidades muy visitadas en esa provincia. 7) Corrientes. La ocupación promedio el 75%, con niveles de 90% en los diferentes hospedajes de los Esteros del Iberá. El turista que visitó Corrientes buscó experiencias auténticas en contacto con la naturaleza y la cultura local. Las actividades más demandadas fueron avistaje de aves, pesca deportiva, senderismo y turismo cultural. Si bien los Esteros, reconocidos a nivel mundial por su rica biodiversidad, fueron lo más concurrido y trabajaron a pleno, otros destinos como el Corredor Jesuítico Guaraní, con sus históricas misiones, y las playas del río Paraná, también mostraron mucha afluencia de turistas y excursionistas estas vacaciones. En el Corredor Jesuítico Guaraní y en la región del Gran Corriente, incluyendo la capital, el promedio fue 60% de ocupación, mientras que Paraná Norte y las regiones del Sur, con turismo rural y pesca deportiva, estuvieron con 50% de turistas alojados. El gasto promedio diario cerró en $50.000 por persona, con una permanencia de 3 noches y gran cantidad de turistas visitando varias localidades durante su estadía. Los visitantes aprovecharon la amplia oferta de eventos recreativos, culturales y deportivos en la ciudad capital, en Itatí, San Miguel, Carlos Pellegrini, Gobernador Virasoro, Mercedes, Ituzaingó y Bella Vista. 8) Entre Ríos. La provincia finalizó las vacaciones con un balance pobre en relación con otros inviernos. En Gualeguaychú, los hoteles, cabañas y hospedajes tuvieron una ocupación promedio menor a 60%, lejos del 74% del año pasado. Incidió la menor presencia de uruguayos. El sector que mejor estuvo fue el “All Inclusive” de la ciudad que trabajó con 100% de ocupación. Un dato positivo fue el gran arribo de motorhome y casillas rodantes en la zona portuaria y en la Costanera del Tiempo. Una situación similar vivió Paraná, con baja circulación de turistas esta temporada. En cambio, mejor le fue a Colón, donde la Secretaría de Turismo local destacó el importante movimiento observado en los restaurantes y en el complejo termal. En Chajarí, el turismo fue de menor a mayor, arrancando con solo 54% de ocupación y logrando picos de 85% en la semana donde todas las provincias coincidieron. Las termas de esa ciudad fue el principal atractivo. Las ciudades con complejos termales fueron las más buscadas, especialmente Villa Elisa, Federación y Concepción del Uruguay. 9) Formosa. El constante arribo de turistas en estas vacaciones posicionó a esta provincia entre los destinos por descubrir a nivel nacional. El clima sorprendió con temperaturas de 8° en la primera semana, mientras que en la segunda las temperaturas recibieron cálidamente con 26° a los visitantes. La ocupación promedió el 70% en toda la provincia. Las localidades con mayor movimiento fueron Las Lomitas, Fortín Soledad y Formosa capital. El motivo principal de las visitas fue recorrer la Maravilla Natural del Bañado La Estrella, que atesora al segundo humedal más importante de la Argentina con sus 400 mil hectáreas. En tanto, gran porcentaje de los visitantes motivaron su viaje en descubrir una de las provincias menos conocidas de la Argentina. El segundo destino más elegido fue la ciudad capital, que ofreció múltiples actividades turísticas, culturales y deportivas que pudieron disfrutar quienes llegaron a la provincia durante las vacaciones de invierno. La estadía fue de 3 noches promedio, con picos de 5. El gasto promedio diario rondó los $45.000 que se distribuyeron en alojamiento y gastronomía principalmente seguido por guías, transporte, comercios de cercanías junto con artesanías de las comunidades aborígenes y productos regionales. 10) Jujuy. Con niveles de ocupación que promediaron en 85%, la provincia norteña fue una de las más elegidas en estas vacaciones, con un incremento de ingresos frente al año pasado, pero por debajo de 2022. Si bien es un destino consolidado especialmente en las localidades de la Quebrada, el Tren Solar recientemente incorporado fue uno de los principales atractivos que motorizaron el turismo estas vacaciones, potenciando la demanda que de por sí ya tenía. En materia de ocupación, los Valles estuvieron en 79%, Quebrada en 92,4%, la Puna en 62,7% y Yungas 76,5%. El gasto promedio diario fue de $70.434 y la estadía promedio, de 2,95 noches. 11) La Pampa. La provincia sintió la merma de turistas frente al año pasado y se acomodó a ello promocionando sus atractivos y ofreciendo buenas condiciones de calidad y precios. Quienes arribaron a la provincia visitaron parques temáticos como el aéreo de Winifreda, el parque de la Prehistoria “Livio M. Curto” que propone un viaje en el tiempo para explorar la fascinante era de los dinosaurios o el rincón Cretácico Pampa 25. También los parques naturales, con ingresos accesibles, fueron muy visitados por turistas, excursionistas y locales. Se destacaron particularmente la Reserva Provincial Parque Luro, y el Parque Nacional Lihue Calel. Las termas de Bernardo Larroudé estuvieron muy concurridas, lo mismo que la Reserva Natural Laguna de Utracán y la Laguna Quetré Huitrú Lauquen en General Acha, donde los visitantes hicieron senderismo y avistamiento de aves. 12) La Rioja. La secretaría de Turismo local impulsó el programa “Movete por La Rioja”, con una propuesta similar a la realizada con el Previaje, dejando un balance moderado. Las semanas de mayor concurrencia fueron la segunda y la tercera del mes, con 70% de las plazas hoteleras ocupadas. Lo más concurrido fue Villa Unión, con 80% de ocupación y favorecida por su cercanía con el Parque Nacional Talampaya, que sigue siendo el gran convocante. Chilecito tuvo 70% de ocupación y la capital, 60%. Los turistas llegaron en su mayoría en auto, especialmente de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, ya que el movimiento aéreo es reducido y solo opera Aerolíneas Argentinas. La composición de los grupos fueron mayormente familias de 4 personas, y con una estadía promedio de 3 a 4 noches. Un lugar muy visitado fue el Cañón del Triásico, ubicado en la cuenca geológica Ischigualasto-Villa Unión. 13) Mendoza. Durante la temporada de vacaciones que cubrió del 8 al 28 de julio ingresaron a Mendoza 325.000 turistas que, según el Observatorio de Turismo provincial, gastaron más de $63.609 por día. Con una estadía de 5 días y 4 noches, significó ingresos para la provincia por 135 millones de dólares. La ocupación hotelera fluctuó entre 70% y 88%, alcanzando su pico en la segunda semana de julio, cuando todas las provincias del país coincidieron en el receso invernal. San Rafael se destacó como uno de los destinos con mayor afluencia, superando 90% de ocupación. Entre las actividades elegidas por los paseantes, la nieve fue el principal y donde se gastó más dinero por día y por persona. En Las Leñas, la ocupación fue 90%, en Potrerillos 86%, Uspallata registró un 79% y la Ciudad de Mendoza, 91%. Circuitos como el Cañón del Atuel, río Diamante o El Sosneado con sus aguas termales, estuvieron repletos de gente. 14) Misiones. La ocupación fue de menor a mayor, arrancando muy floja y alcanzando picos de 90%. La estadía promedió los 2,5 días en toda la provincia. Con la reapertura de la Garganta del Diablo, lo más concurrido fue Iguazú con 86% de ocupación promedio. Se registraron 8 mil visitantes por día en el Parque Nacional y picos de 10 mil, según el Ministerio de Turismo provincial. En Posadas y alrededores, la circulación de turistas fue muy tranquila, aprovechándose las actividades gratuitas. Los niveles de ocupación fueron: Eldorado, 71%; El Soberbio, 67%; San Ignacio, 80%; Posadas, 73%; Aristóbulo del Valle, 70%; y Oberá, 80%. El 86% de los visitantes fueron de origen nacional, el 10% regional y el 4% internacional. Las actividades más elegidas incluyeron propuestas relacionadas con la naturaleza (85%), culturales (43%), entretenimiento nocturno (19%) y compras (13%). 15) Neuquén. Si bien los destinos de nieve tuvieron una baja de 12% en la cantidad de arribos, el balance, dado el contexto resultó entre moderado y bueno. San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Caviahue, fueron las tres de las ciudades más concurridas, con 80% de ocupación y un gasto diario de $80 mil por turista. En la zona centro-oeste fue muy concurrida Villa Pehuenia, con 70% de ocupación y $70 mil de gasto diario. Una ciudad con una buena afluencia de visitantes estas vacaciones, fue la capital, donde la Secretaría de Turismo midió 80% de ocupación promedio y $4.000 millones de ingresos solamente en los rubros alojamiento y gastronomía. Hubo 38.000 plazas hoteleras vendidas. El 71% de las personas que arribaron a la provincia llegaron desde Buenos Aires, CABA, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. Un 26% provino de Río Negro y Neuquén y 3% del extranjero. 16) Río Negro. Bariloche, uno de los destinos nacionales más buscados en vacaciones de invierno, cerró el mes con 70% de ocupación turística, por debajo del 95% del año pasado, pero sin dejar de ser números aceptables. Quienes eligieron Bariloche disfrutaron de los centros invernales, con el Cerro Catedral como protagonista por su variedad de pistas para expertos y principiantes, el Cerro Otto y Piedras Blancas. Además, la ciudad cordillerana fue epicentro de excursiones como las salidas embarcadas desde Puerto Pañuelos a distintos puntos de la región y las salidas nocturnas del Tren Patagónico a la Estación Perito Moreno, que permitió conocer el sitio donde la Cordillera de los Andes y la Estepa Rionegrina se fusionan. Otros destinos concurridos de la provincia fueron El Bolsón, que con 60% de ocupación lidera con Bariloche las elecciones de los visitantes, Las Grutas (55%), Playas Doradas 35% y la zona de valles con 50%. 17) Salta. La temporada invernal cerró con 75% promedio de ocupación en la provincia y picos de 80% dependiendo el municipio. Los turistas pernoctaron 4 días y el gasto promedio diario rondó los $70.000. La ciudad capital, según el Ente de Turismo recibió 54.557 arribos entre el 8 y el 26 de julio, ocupando 74% de las plazas y dejando un impacto económico de $7.600 millones. Un lugar muy visitado fue el Teleférico San Bernardo, con 2 mil personas al día. También el Tren a las Nubes tuvo que sumar diez viajes a sus servicios habituales debido a la alta demanda. Toda la provincia preparó un cargado calendario de actividades. San Antonio de los Cobres, Rosario de la Frontera, Chicoana, San José de los Cerrillos, Cachi, Cafayate, fueron las ciudades más concurridas. 18) San Juan. Según datos del Ministerio de Turismo de la provincia, la ocupación hotelera promedió el 79% en julio, con el Gran San Juan y Valle Fértil en 80%, Calingasta en 84%, Iglesia en 55% y Jáchal 49%. En total arribaron 10.180 turistas provenientes de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza y Santa Fe, entre otras, y de países como Chile, Uruguay, Canadá, Estados Unidos y Europa. La estadía promedio fue de 4 noches y el impacto económico se ubicó en $1.570 millones. La provincia, en colaboración con el sector privado y los municipios, preparó una variada guía de actividades para niños y familias en todos los departamentos, atrayendo a un amplio público. Algunos destacados fueron el Torneo Nacional de Vóley y el Challenger de Veleros Microtoner, con dos jornadas de competencia en el dique Punta Negra. 19) San Luis. Con una estadía media de 4 días, un gasto diario de $50.000 por persona y una ocupación algo inferior a 80%, las vacaciones 2024 fueron modestas. Los turistas llegaron en su mayoría de Provincia de Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa, San Juan y La Rioja. La mayor parte de los turistas que eligieron San Luis, fueron a Merlo, Potrero de Funes, Villa Mercedes, Carpintería, Cortaderas, El Trapiche, Juana Koslay y la capital. Entre los lugares más visitados estuvieron: la Cascada Esmeralda en Villa Elena; la reserva de llamas Antu Ruca (casa del sol) en Inti Huasi; la excursión a la Mina de Oro de La Carolina; y los Comechingones. 20) Santa Cruz. Tuvo un tibio movimiento turístico en estas vacaciones, con 20 mil arribos. El Calafate fue una de las ciudades con más convocatoria, aunque con una ocupación promedio que no superó al 35%, por debajo del año pasado. Incidió la eliminación del Previaje y también la interrupción de la conexión de aerolíneas con Córdoba, de donde llegan muchos de los turistas de vacaciones de invierno. Aún así, se pudo ver muchos visitantes en la zona del Parque Nacional Los Glaciares, y por localidades como Río Turbio y Río Gallegos, esta última con buena convocatoria en la Fiesta del Frío. 21) Santa Fe. La provincia tuvo una notable recuperación turística en las vacaciones, con una amplia variedad de actividades y eventos que atrajeron tanto a turistas nacionales como internacionales. Según la Secretaría de Turismo Rosario fue uno de los destinos más elegidos, con un impacto económico que superó los $5.000 millones, de la mano de atractivos como el Acuario, el Museo del Deporte y el circuito dedicado a Lionel Messi que atrajo a más de 20.000 visitantes y fue uno de los puntos de mayor interés siendo que se jugaba además la copa américa. La ciudad de Santa Fe, en tanto, tuvo un 80% de ocupación, con el Festival Invernal en la Estación Belgrano que atrajo a 18 mil personas, como uno de los platos fuertes del invierno. Además, el paseo Ribera Shopping tuvo un más de 300.000 concurrentes en las cuatro semanas de julio. Ingresaron a la provincia turistas de la Patagonia, del Norte de Argentina y Buenos Aires, además de extranjeros provenientes de España, Brasil, Perú y otros países limítrofes. Toda la provincia ofreció propuestas para disfrutar el río, la naturaleza, la pesca deportiva, senderismo, trekking y otras actividades. En el corredor de la ruta 11 fue muy concurrido el Parque Nacional “Islas de Santa Fe” con sus paisajes isleños, flora y fauna. 22) Santiago del Estero. Se estima que 300 mil turistas visitaron la provincia en estas vacaciones, que con un gasto diario de $70 mil por persona y un impacto económico de $21 mil millones. Termas Río Hondo fue lo más visitado, no solo por sus aguas termales y paisajes, sino por el calendario movido de actividades, que incluyó la copa oro y plata de vóley, el torneo KLC de golf, el Trake Day Argentina en el autódromo internacional, la noche de gala del 9 de julio, el MX Enducross del NOA, un torneo interprovincial de futbol infantil, el encuentro de rodanteros, la Expo Fanna Falcon en el autódromo, y el open internacional de kickboxing entre otros. En la ciudad capital fue un mes tranquilo, que se vio desbordado cuando una multitud colmó el Festival “Madre de Ciudades” por el 471 cumpleaños de la ciudad, que tuvo a grandes grupos nacionales como artistas. La provincia fue visitada por turistas de distintos puntos del país y del mundo. Hubo festejos que atrajeron mucha gente en muchas ciudades. 23) Tierra del Fuego. Con el esquí, los trineos y todas las actividades de nieve como protagonistas, los centros de nieve como el Cerro Castos o Glaciar El Martial trabajaron a pleno. La provincia invitó a los turistas con propuestas de esquí, snowboard, paseos en snowcat y en trineos tirados por perros, caminatas con raquetas, excursiones nocturnas y el saboreo de los sabores fueguinos. El Cerro Castor fue muy concurrido, y este año contó con una nueva pista y una nueva sala de bombeo que permitió tirar más nieve. También fue muy convocante la tradicional bajada con antorchas desde el cerro, que culminó con residentes y visitantes disfrutando la Fiesta Nacional del Invierno. Hubo demostraciones de patinaje sobre hielo y hockey, esculturas en nieve, y clases de encerado de tablas para esquiadores. Esas propuestas se sumaron a las actividades convencionales como navegaciones, visita al Parque Nacional, paseos en tren, sobrevuelos en helicóptero y buceo en el Canal Beagle. En los centros invernales ubicados en el Valle de Tierra Mayor se pudieron disfrutar jornadas al aire libre con distintas actividades. La provincia recibió tres vuelos semanales directos con Córdoba y Salta, además de las frecuencias diarias con Buenos Aires y la conexión directa entre Ushuaia y San Pablo, que fue uno de los pilares para cubrir la alta demanda de turistas brasileros que buscaron conocer el fin del mundo. 24) Tucumán. El receso invernal finalizó con un promedio de 58% de ocupación hotelera, que se distribuyó: 75% Yerba Buena, 67% Tafí del Valle, 63% San Miguel de Tucumán, 59% Cadillal y 55% Tafí Viejo. La estadía promedió las 3,5 noches y se pudo ver mucha gente recorriendo lugares emblemáticos y atractivos de la provincia. Un caso fue la Ciudad Sagrada de Quilmes, que sólo entre 1 y 18 de julio tuvo 9.767 ingresos, de los cuales 83% correspondieron a visitantes nacionales, según el Observatorio Turístico de Tucumán. Otro fue la Casita de Tucumán, el mayor monumento histórico de la provincia y considerado una especie de termómetro en el balance turístico, que tuvo entre 4.000 y 5.000 visitantes por día. Todas las ciudades diseñaron sus propuestas para tentar la permanencia del turista que arribaba a la provincia. Tafí Viejo, por ejemplo, diseñó circuitos promocionados “para explorar los encantos de La Ciudad del Limón”, que combinaron naturaleza e historia. Fueron el Circuito de Yungas I; que recorrió Villa Nougués, Loma Bola, San Javier y Yerba Buena; Circuito de Yungas II que por la ruta 9 hizo Tapia, Raco y El Siambón; un tour guiado al Museo Ferroviario, y un tour guiado al dique El Cadillal. Además, hubo numerosos eventos deportivos, artísticos, gastronómicos y culturales a lo largo del mes. En el último fin de semana, se destacó el torneo nacional de futsal infantil, que reunió chicos de todo el país y entre sus actividades, también se les dedicó su parte turística, llevándolos a realizar algunos recorridos históricos.