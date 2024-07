Macarena Ceballos brilló en natación y se metió en las semifinales de los 100 metros pecho

Macarena Ceballos le regaló a la natación argentina la primera buena noticia en París 2024. La cordobesa, de 29 años, se metió en las semifinales de los 100 metros pecho de los Juegos Olímpicos de la capital francesa, los primeros de su carrera. En el Paris La Defense Arena, finalizó sexta en su heat con un tiempo de 1m06s89 y fue la última en entrar a la siguiente instancia, que disputará a las 21.10 (16.10 de Argentina).

«Lo soñé, lo creía posible. No hice el tiempo, pero estoy en las semifinales. Estoy un poco nerviosa. Lo soñé, lo creí posible», comentó feliz y muy emocionada la nacida en Río Cuarto.

La emoción tiene una explicación simple: Maca vino a París con el objetivo de hacer un buen papel, pero también de sacarse de encima definitivamente la frustración que acarreaba con las citas olímpicas. Es que hace ocho años se había ilusionado con competir en Río 2016. Había conseguido la marca B para esos Juegos (18 centésimas por debajo de la A), un registro que la colocaba en una lista de nadadores en condiciones de ser «invitados» a competir. La invitación nunca llegó.

Apuntó entonces con todo a Tokio 2020, pero entre la postergación por la pandemia y una lesión en el hombro derecho que arrastraba desde hacía años y que la obligó a pasar por el quirófano en agosto de 2021 tampoco pudo nadar en la capital japonesa.

Tras la Panamericanos de Lima 2019, pensó en dejar de nadar, porque en esa cita la había «pasado muy mal». Y añadió: «No fue sano para mí». Pero sacó fuerzas y ganas de donde pudo y no renunció, soñando con sacarse la espina de los Juegos Olímpicos antes del retiro.

«Llegué a pensar que no eran para mí. Que no había chances. Pero después pensé, doy todo, dejo todo, si se da bien y si no no debía ser así», dijo en aquella misma charla.

Pero el boleto olímpico llegó, quizás como un premio a su resiliencia. En el Mundial de Fukuoka de 2023, consiguió la marca A en su prueba, con un récord argentino y sudamericano de 1m06s69. Y este domingo, no solo se dio el gusto de debutar en el evento más importante del deporte, si no que además se metió en semis. Y a la noche, irá por más.

Fuente: Clarín.

