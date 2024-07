MULTITUDINARIO CIERRE DE LA CABALGATA DE LA FE: EL CHAQUEÑO PALAVECINO PRESENTE EN LA MÁXIMA EXPRESIÓN DE FE DEL NORTE ARGENTINO

El gobernador Leandro Zdero llegó, este sábado, con más de 17.000 jinetes al Parque Provincial de Pampa del Indio y con la presencia de cerca de 110.000 personas, en el predio, para el cierre de esta edición 27 de la Cabalgata de la Fe.

”Una peregrinación de fe, la máxima expresión en el norte argentino con tantos jinetes, y creemos que hay arriba de 17.000 jinetes aproximadamente y en el predio asistieron más de 100.000 personas. Esto significa una muestra de fe extraordinaria, ha desbordado absolutamente la participación, pero quiero destacar el excelente trabajo de todo el comité organizativo, de los intendentes que colaboraron, del gobierno de la provincia, de cada una de las agrupaciones gauchas que fueron parte esencial de esta expresión de fe tan importante, y que no solamente abraza la fiesta de la cabalgata, sino que aquí van a ver realmente expresiones de diferentes creencias, porque vienen también por ese sentido de argentinidad, por ese sentido profundo del amor a nuestra tradición”- expresó el Gobernador Zdero.

Sobre la importancia de esta Cabalgata que identifica plenamente a nuestra provincia, el primer mandatario provincial agregó: “Los chaqueños la hicimos propia, de todos los chaqueños; quienes nos visitan realmente se sienten muy conmovidos, se sienten sorprendidos por esta movilización y para nosotros es sumamente importante. Cada uno de nosotros viene seguramente con algún pedido de salud para algún familiar, para algún amigo, para el propio, pero nosotros con Silvana y con quienes venimos cabalgando peregrinamos para que a los chaqueños realmente nos vaya bien, que la Virgen María nos cubra con su manto, que el Chaco abrace la paz, la esperanza y ese Chaco pujante que soñamos todos, así que esto lo sostiene la gente. Son 27 años, hoy no lo tenemos a Ángel Rozas quien inició esto y que evidentemente esto trascendió los gobiernos, las personas, hoy realmente los chaqueños la hicieron propia, sé que está con un problemita de salud, pero sí, hablé con el exgobernador, me comuniqué en estos días, ayer también hice lo propio, por supuesto que tenía unas ganas de venir, es la primera vez que no está, pero bueno, ya va a haber oportunidad para que esté presente”.

EL CHAQUEÑO PALAVECINO BRILLÓ EN EL ESCENARIO

Luego de la misa que se realizó a media mañana, el gobernador compartió un almuerzo en el predio del Parque Provincial de Pampa del Indio para posteriormente, disfrutar junto a la multitud, de las canciones del reconocido cantante, entre ellas, la que se refiere a la Cabalgata de la Fe.

Por último, el gobernador manifestó: “La verdad en esto quiero destacar al Ministerio de Seguridad, a todos y cada uno de los municipios que colaboraron, a la Policía del Chaco, porque la Policía ha hecho un trabajo extraordinario en todo el desarrollo de la cabalgata, inclusive en las cuestiones previas, así que todo con normalidad, estamos muy contentos, la gente lo disfrutó y así la gente lo ha manifestado”.

Acompañaron esta 27 edición de la Cabalgata de la Fe, la vicegobernadora Silvana Schneider; funcionarios del poder Ejecutivo; de organismos y entes autárquicos; legisladores provinciales; agrupaciones gauchescas de la región , del país y países vecinos.

