Intensifican los controles en zonas críticas del Chaco para evitar desmontes

Para evitar los desmontes en las zonas críticas del Chaco, la Dirección de Bosques intensificó los controles y amplió su plantilla de inspectores para realizar los trabajos correspondientes.

«Estamos poniendo todos los recursos humanos y materiales para evitar los desmontes en la provincia, ese es nuestro objetivo, es una tarea difícil, porque los desmontes estaban sucediendo antes y venían con una velocidad alarmante y el año pasado fueron miles de hectáreas las que habían arrasado con esta práctica», explicó el director de Bosques de la provincia, Gustavo Vázquez.

También señaló que hace ya varios meses se implementaron una serie operativos: «Pusimos muchos inspectores en sectores que nosotros consideramos críticos y de esa manera pudimos frenar este avance que tenían los desmontes»

El funcionario reconoció que «los desmontes siguen ocurriendo, pero todo el esfuerzo del personal de Bosques y el apoyo de la policía se está trabajando para contrarrestar los mismos, además ahora tenemos otras tareas que cumplir, como por ejemplo frenar la salida de productos forestales en forma ilegal hacia Santiago del Estero«.

La Dirección de Bosques tiene inspectores en distintos puntos de la provincia. «Hay una casilla instalada en lo que se denomina la Picada Olmos, que está en un sector crítico, de donde sale nuestra madera, salida en forma ilegal hacia la zona de Monte Quemado, provincia de Santiago del Estero. Y también del otro lado, en el límite con Salta, donde también salía un flujo importante de madera, sobre todo de postes que salían de la reserva, que sería zona roja, en Chaco, y los llevaban en forma ilegal hacia provincias como Salta, en esos puntos se está trabajando intensamente», dijo Vázquez.

SECUESTRO DE MAQUINARIAS

Sobre los operativos y secuestros de maquinarias y topadoras que se realizan en forma conjunta con la Policía del Chaco y los Juzgados de Paz, reconoció el Director de Bosques que casi semanalmente se realizan estos operativos.

«Creemos que es la forma de contrarrestar el desmonte, sacando la maquinaria de los predios donde están realizando el desmonte, porque una maquinaria de grandes dimensiones, como una Caterpillar D8, son 100 y 100 hectáreas que derriba por día. Así que nuestra tarea es incautarlas, secuestrarlas, ponerla a resguardo, a disposición de la Dirección de Bosques y, de esa manera, estamos contrarrestando también el desmonte ilegal», sostuvo Vázquez.

Respecto a los desmontes, recordó que partir del 2018, cuando hubo un amparo justamente contra el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, a partir de ese momento «no se autorizó más ningún desmonte es decir que todo desmonte que está ocurriendo es ilegal«.

Sobre el particular dijo que «hay algunas cuestiones permitidas, como por ejemplo los deslindes y todo lo que sea desmonte de bosques nativos no está autorizado y estamos esperando que la ley se implemente. Estamos también gestionando para que acredite Nación, y poder de esa manera implementarla en el Chaco, porque con ese instrumento legal vamos a tener las reglas claras, vamos a poder dar los permisos, pedir que, o, mejor dicho, obligar a que se reforeste, vamos a tener un direccionamiento«.

«El productor va a saber a qué atenerse. Y también tenemos que acrecentar lo que sean las sanciones, porque evidentemente, así como estamos con las multas que nosotros aplicamos, con eso no alcanza, porque la realidad nos demuestra que los desmontes siguen sucediendo«, agregó.

Por último, expresó que «si aquellos que derriban montes se sienten cómodos pagando solamente las multas y saben de qué crece su negocio inmobiliario, tenemos que actuar de otra manera, acrecentar las sanciones, buscar la forma para desalentar esta actividad ilícita».

Comentarios