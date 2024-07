A 7 años de la desaparición y femicidio de Johana Ramallo: una causa sin condenados ni fecha de juicio

Este viernes se cumplen siete años de la desaparición de Johana Ramallo, captada y asesinada en 2017 presuntamente por una red de trata. Se trata de un caso que conmocionó a La Plata y que hasta el día de hoy no tiene condenados. Aunque la causa fue elevada a juicio en 2023 contra siete imputados, su familia todavía espera por una fecha concreta para el inicio del proceso judicial.

Johana tenía 23 años al momento de su desaparición y, según se pudo comprobar durante la investigación, fue víctima de una organización narcocriminal que operaba en la “zona roja” de La Plata, ubicada en el barrio El Mondongo, donde la explotación sexual y el comercio de drogas eran -y siguen siendo- moneda corriente.

Ramallo, era madre de una nena chiquita que hoy ya tiene 14 años, se había peleado hacía dos meses con su pareja y había decidido volver a la casa de su mamá, Marta. La situación económica y el consumo problemático de drogas la llevaron al ambiente de la noche y la mala compañía. Así fue que cayó en la prostitución, en un contexto de vulneración absoluta.

Gracias a la investigación se pudo determinar que Johana salió de su casa el 26 de julio del 2017 por la tarde. Se despidió con un beso de su mamá y le dijo que volvería a la noche. Como era de costumbre, Marta la esperaba con la comida hecha. Le había cocinado una sopa de puchero, pero su hija nunca regresó.

Al día siguiente, la mujer fue hasta la comisaría a radicar la denuncia. “Debe estar con algún machito por ahí”, fueron las palabras que le dijeron a Marta, que se le quedaron grabadas en la memoria para siempre. Ella no se quedó con los brazos cruzados y siguió insistiendo hasta que finalmente la escucharon.

Del fuero bonaerense al federal: el largo proceso judicial que todavía no tiene condenados

La causa primero recayó en la UFI N°2 a cargo de Betina Lacki, que ordenó una serie de medidas de prueba, entre las que figuraba el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. De esta forma pudieron obtener la última imagen suya, que fue tomada por la cámara de una estación de servicio de Avenida 1 y 63, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su casa.

Sin noticias de Johana y con muchas dudas sobre la investigación, el 20 de septiembre de 2017 su mamá presentó otra denuncia ante el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, por entender que la desaparición de su hija podía estar vinculada con el delito de trata de personas. Estuvo secundada por organizaciones feministas que la acompañaron en la lucha y en todo el proceso judicial.

A raíz de esto, ocho días después, el expediente pasó a manos de la Justicia Federal interinamente a cargo del juez Adolfo Gabino Ziulu. Luego ingresó a la causa el juez Alejo Ramos Padilla, que solicitó una serie de allanamientos, 42 declaraciones testimoniales, el secuestro de los autos de las personas que estaban siendo investigadas, rastrillajes y pedidos de informes. Así fue que llegaron a imputar a 17 personas en principio.

Dos años después de una intensa búsqueda, en la que Marta encabezó una decena de marchas por la ciudad pidiendo su aparición con vida, el 24 de agosto del 2018 la Justicia la llamó por teléfono y la citó para darle la peor noticia. “El juez Ziulu me sentó, me dijo que me lo tomara con calma, me dio un pañuelito descartable y me contó que se encontró un brazo que podía ser de mi hija. ¿Cómo no iba a perder la calma? No tuvo conciencia ni respeto por la vida”, expresó Marta en diálogo con TN.

El brazo que parecía ser de una mujer había sido encontrado en las costas de la ciudad de Berisso, la zona denominada como “Palo blanco”. Tres meses después, apareció una mano. Estos restos fueron identificados como pertenecientes a Johana Ramallo recién en abril de 2019, cuando el equipo de Antropología Forense de La Plata los cotejó con el ADN de su madre.

“No les importa la vida de nuestras pibas. Yo, como tantas madres víctimas de trata, tomamos el coraje para sobrevivir al dolor. Con el femicidio de Joha siento que se llevaron parte de mí, pero no me sacaron una pierna, me sacaron a una hija y sin una hija cuesta salir a luchar. Tengo nietos y una nena hermosa de 14 años en plena adolescencia que me dejó Johana, que lleva la cara de su madre marcada en la memoria”, agregó.

La elevación a juicio: un paso crucial, aunque sin fecha definida

De acuerdo a lo que informaron desde la fiscalía federal a TN, se abrieron dos causas que se investigan de forma paralela: una por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y comercio de estupefacientes, que ya fue elevada a juicio contra siete imputados, y otra por el crimen y por la cual todavía no se cerró la etapa de instrucción.

El principal sospechoso que será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata es Carlos Rodríguez, apodado “El cabezón”. Es señalado como el proxeneta en la zona del barrio El Mondongo y considerado también un eslabón importante de una organización que distribuía cocaína en el barrio.

De acuerdo al requerimiento al que accedió TN, García operaba junto con sus socios Carlos Omar Rodríguez, Federico D´Uva Razzari, Jimmy Oswaldo Alvarado Montes (fallecido), Carlos Alberto Espinoza Linares, Celia Andresa Benítez, Celia Noemí Giménez y Erika Garraza, entre las avenidas 1 y 60 hasta la calle 66 y, al menos, en 2 y 72.

Las fiscales a cargo del caso destacaron que la organización criminal repetía un modus operandi cruel: había un grupo de hombres referenciados como los “ocho cuarenta”, quienes prometían “cuidarlas” y se aprovechaban de las mujeres, en su mayoría en situación de prostitución, para controlarlas a través del suministro de drogas y la explotación sexual. Este círculo vicioso mantenía a las víctimas en un estado de dependencia y vulnerabilidad extrema, dificultando su salida de la red criminal.

Una larga espera y la angustia de la familia

A pesar del paso crucial que significó la elevación a juicio en la causa por explotación, la familia de Johana Ramallo enfrenta ahora una nueva espera: que fijen la fecha para el inicio del proceso judicial. Según declaraciones de su madre, la demora en la Justicia prolonga innecesariamente su dolor y angustia.

“Ya son siete años que llevo en la búsqueda de justicia. Es difícil de procesar todo esto y más un duelo de una muerte como la de Joha, que fue tan cruelmente asesinada. Imaginarse que se encontró parte de su cuerpo es un daño psicológico tremendo para mí y mi familia desde el primer día de su desaparición”, expresó Marta.

La mamá de Johana contó que la joven, al momento de desaparecer, “estaba en un estado de vulnerabilidad”, ya que ejercer la prostitución “no fue por elección propia”, sino que su hija la captó un grupo de personas que se aprovechaban de su necesidad y problemas de consumo. “Ninguna piba elige ser put… A mi hija la usaron para que otros gocen de su cuerpo, la prostituyeron y la desecharon”, expresó.

“Cuando fui a denunciar, me dijeron que estaba con un ‘machito’, pero mi hija estaba siendo víctima de un poder corrupto. A siete años, seguimos exigiendo justicia y necesitamos una fecha de juicio ya. No queremos prioridad, sino lo que nos corresponde que es un juicio justo. Si hacían las cosas como correspondían, Johana podía haber vuelto a su casa viva y abrazar a su hija”, expresó Marta.

Consultada por la situación del barrio donde Johana fue captada pro la red de trata, opinó: “El proxenetismo sigue estando, igual y peor. Hace siete años que vivo caminando la zona y las pibas siguen estando en estado de prostitución, algunas eligen y otras no, las regentean. La complicidad sigue estando y los regentes siguen siendo los mismos. La zona no se movió, cambiaron funcionarios, intendentes, y está peor, la falopa sigue corriendo. Sigue habiendo víctimas”.

Marta también denunció que durante estos años de lucha sufrió hostigamiento y persecución. “Hace tres meses pasé por un banco rojo que pintaron en memoria de Johana y estaba vandalizado. Me armaron causas para meterme presa, allanaron dos veces mi domicilio acusándome de robarme un celular y un freezer. Un día se metieron a mi casa, me golpearon, rompieron la puerta de la pieza y lo sacaron a mi nene con un arma en el pecho. Tengo una consigna policial de la prefectura en la puerta de mi casa y aun así me clavan un allanamiento. Ya denuncié todo en asuntos internos”, relató.

Según Marta, los responsables de la muerte de Johana “son muchos más” de los que están imputados. “Exigimos justicia y penas para todos los culpables. Queremos que se investigue al poder, a la comisaría que encubre el proxenetismo, al narcotráfico y a los asesinos de Johana. La zona la maneja la policía, y no digan que son unos pocos porque hay más responsables”, sostuvo.

A pesar de todo lo que tuvo que afrontar, aseguró: “Durante estos 7 años de lucha, desde la querella y los que nos acompañan, venimos haciendo presentaciones, moviendo la causa e investigando. Si no fuera por eso, no se hubiera llegado a la elevación a juicio. Queremos que nos den ya la fecha de juicio, que los juzguen y le den la pena mayor, sin goce de beneficio. No bajamos los brazos nunca. Sufrimos angustia y depresión, pero lo importante es seguir”.

