Un paciente oncológico de Tres Isletas pide ayuda para comprar un medicamento que no tienen en el hospital

Armando Alcides Quintana, de 32 años, paciente oncológico de Tres Isletas, no puede continuar con su tratamiento que inició hace dos años debido a que en el Hospital Perrando de Resistencia, donde viaja todos los miércoles a realizarse quimioterapia, ya no tienen en stock el medicamento. Tampoco la obra social lo tiene, y ni él ni su madre pueden comprarlo.

Alicia Romero, en contacto con Diario Chaco, comentó que su hijo hace dos años está realizando el tratamiento de quimioterapia y es paciente del Hospital Perrando de Resistencia. «Él hizo la primera etapa, le hicieron unos estudios y le salió que tiene linfoma de Hodgkin, una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en el sistema linfático. Hace dos años inició el tratamiento por seis meses, dos veces al mes, y terminó la última etapa el 20 de diciembre. Luego de eso tuvo dengue y estuvo internado en el Hospital de Tres Isletas y luego lo derivaron de vuelta al Hospital Perrando donde tiene toda su historia clínica», comentó Romero.

Ahora Quintana tiene que llevar a cabo la segunda etapa de su tratamiento, sin embargo, no puede avanzar porque Incluir Salud no puede otorgarle el medicamento y le hicieron una derivación para que el Banco de Drogas del Hospital Perrando le entregue ese medicamento, sin embargo, tampoco lo tienen en stock.

«Él tenía que haber recibido la segunda parte del tratamiento el jueves, fuimos a Resistencia, sus estudios salieron bien, aptos para que le puedan hacer esta segunda parte, pero cuando fui para retirar la medicación me dijeron que no hay y no hay posibilidades tampoco de que se pueda conseguir«, dijo Romero.

La madre de Armando Quintana solicita a la comunidad y a las autoridades sanitarias colaboración para adquirir los medicamentos Bendamustina 100 mg y Brentuximab 50 mg.

Comentó que este miércoles fueron a control solamente, ya que tampoco pudo iniciar el tratamiento. «Por eso estoy recurriendo a varias personas para que me puedan ayudar a comprar ese medicamento o que el hospital pueda conseguirlo, porque es muy costoso para nosotros, no lo podemos pagar».

Para colaborar: alias: CARPA.BODA.ACTRIZ o CBU: 0110527830052713234433. Todas cuentas a nombre de Alicia Romero

