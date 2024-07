La historia de cómo surgió la impactante Virgen tallada en madera y un «sublime» momento para su autor

La escultura en madera de timbó que representa a la Virgen María de la Inmaculada Concepción, obra del artista santafesino Tomás Franzoi, fue una de las tantas gratas sorpresas de la Bienal del Chaco 2024 que provocó no solo asombro por su realismo sino también emoción, incluso hasta las lágrimas en algunos casos

En los 30 minutos que duró el reportaje, Franzoi le dedicó tiempo a permitir que la gente se saque fotos junto a su obra, que le hagan preguntas e incluso a prestar atención a la emoción que le provocó a algunos sentirse movilizados por su escultura.

La escultura surgió por un pedido del arzobispo Ramón Alfredo Dus para ser exhibida en el interior de la Catedral de Resistencia . De esta manera, los creyentes podrán contemplar continuamente la impactante obra de 2,30 metros de altura y 90 centímetros de diámetro.

«Es un proyecto que viene de antes de la Bienal y surgió la idea de poder compartir con el pueblo de Resistencia parte del proceso final de la escultura en el marco de este mega evento cultural», contó a Diario Chaco el artista quien consideró que su objetivo fue «totalmente cumplido».

«No podría decir con certeza con cuántas miles de personas hablé en estos 10 días. De las 12 horas de trabajo que teníamos aquí, dediqué 6 horas a tallar y las otras 6 a conversar y sentir la cercanía del pueblo del Chaco», señaló.

El tiempo total de esta obra son 150 horas, de esas 50 fueron en la Bienal y unas 100 previas.

«Por las características de la obra, que es muy figurativa, con un rostro prácticamente hiperrealista y una expresión muy marcada, la emoción de la gente se hizo sentir. Muchas personas derramaron lágrimas mientras hablaban de la emoción. Uno diría, tal vez, que por una cuestión de fe, pero hubo gente que me decía «yo no soy cristiano, pero lo que hiciste me emociona, ese rostro no sé qué tiene pero te emociona, te pone la piel de gallina». Eso, para mí, es una riqueza porque, en este mundo donde las distancias entre nosotros son cada vez más grandes, encontrar un puente que te una al alma de otra persona es sublime «, relató emocionado Franzoi.

«El arte nos regala eso y eso se vive en la Bienal, y eso tienen que cuidarlo ustedes los chaqueños . Lo vamos a cuidar todos por supuesto, pero esto es de ustedes, sigan apoyándola con la presencia, comprándole a los artesanos, a los productores que vienen. Sigan recibiéndonos a los que venimos de afuera con la misma calidez», pidió.

Franzoi recordó a Fabriciano Gómez quien, ante la consulta, solía decir que la mejor Bienal es la que está por venir. «Cada vez que vine, la experiencia es cada vez más profunda, cada vez marca más mi camino como artista, como artesano, como persona. Me confirma en este camino del arte, aunque en realidad siempre fui medio terco, siempre supe que era de este lado donde tenía que venir. Este contacto con la gente ratifica que los artistas no sobramos en el mundo, al contrario, somos muy necesarios, y tal vez seamos ese punto de conexión que necesita el resto de la sociedad para encontrar lazos y no barreras».

Franzoi comenzó su obra en su taller de Avellaneda y finalizó los detalles en la Bienal, permitiendo al público observar su proceso creativo. Con una trayectoria notable, Franzoi ganó múltiples premios nacionales e internacionales, incluyendo el campeonato mundial de Speed Carving en Italia en 2017 y el Concurso Nacional de Esculturas en Laguna Paiva en 2019. Además, desde hace 20 años, imparte cursos de tallado en su ciudad natal y la región, contribuyendo a la formación de nuevos artistas.



